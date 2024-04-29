羽球／湯姆斯盃中華輕取捷克 預賽2連勝提前晉8強

湯優盃男、女羽球團體賽今天在中國成都登場，中華男團在湯姆斯盃對上實力略遜一籌的捷克，儘管意外輸了一點男單王子維，但最終仍以4比1擊敗對手，收下預賽2連勝也提前晉8強。

中華羽球男子團體代表隊今年在湯姆斯盃（ThomasCup）預賽已經先後擊敗德國和捷克，加上日本同樣也打敗捷克、德國，因此同樣2勝的台灣和日本提前晉級8強，只剩下分組龍頭之爭。

今天預賽對上羽球實力差一截的捷克，中華隊讓一哥周天成休兵，依序排出男單林俊易、男單王子維、男雙李哲輝/楊博軒、男單李佳豪、男雙李洋/葉宏蔚。

首點男單世界排名第17的「台灣重砲」林俊易，對上世界排名第54的勞達（Jan Louda），2人在今年的德國公開賽交手過1次，當時林俊易大戰3局才獲勝。

今天雙方再度交手，林俊易僅用35分鐘就以21比13、21比12過關，替中華隊搶下開門紅；沒想到世界排名第23名的王子維，在第2點沒能延續氣勢，意外苦戰63分鐘後，以22比24、21比10、19比21敗給世界排名第265的克拉爾（Jiri Kral）。

幸好兩隊實力仍有段差距，中華隊接續登場的李哲輝/楊博軒先以21比16、21比16過關，男單李佳豪同樣21比10、21比9直落2輕取對手，也順利終場以總比分3比1提前獲勝。

最後1點的李洋和葉宏蔚的嘗試搭檔，同樣打出不錯的火花，首局先以21比11輕鬆拿下，第2局雖一度2比4落後，但接著連得9分逆轉戰局奠定勝基，再以21比11獲勝，替中華隊收下第5點。