聽新聞
test
0:00 / 0:00
LPGA／決賽輪吞雙柏忌 徐薇淩洛杉磯錦標賽並列13仍寫本季最佳
台灣旅美好手徐薇淩今天在LPGA洛杉磯錦標賽決賽輪吞下雙柏忌，從三輪打完的並列第7名退居並列13名，仍寫本季最佳成績，進帳46990美元（約合台幣153萬）獎金。
洛杉磯錦標賽是徐薇淩本季第6場賽事，她前兩輪分別揮出72（+1）桿和69（-2）桿，順利躍過晉級線，昨天第三輪再有5博蒂演出，三輪打完以209（-4）桿並列第7，只落後領先者3桿，保有爭冠機會。
今天進行的決賽輪，徐薇淩第3洞先抓下小鳥，但第5洞和第6洞連吞柏忌，轉場後更在標準4桿的第14洞吞下雙柏忌，所幸第15洞馬上抓鳥補血，最終單輪打下73（+2）桿，總桿數282（-2）桿並列第17名。
徐薇淩2015年取得LPGA會員資格，連同今天在內6站有2場遭淘汰，洛杉磯錦標賽雖無緣爭冠，並列13名仍是本季最佳，46990美元獎金也是本季最高獎金收入。
澳洲女將格林（Hannah Green）決賽輪抓下4鳥、1老鷹、1柏忌，繳出單場最佳的66（-5）桿，以總桿數272（-12）桿、3桿之差登頂，笑擁56萬2500美元（約1833萬新台幣）冠軍獎金。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言