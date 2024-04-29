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LPGA／決賽輪吞雙柏忌 徐薇淩洛杉磯錦標賽並列13仍寫本季最佳

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
台將徐薇凌在最後一輪出賽。 美聯社
台將徐薇凌在最後一輪出賽。 美聯社

台灣旅美好手徐薇淩今天在LPGA洛杉磯錦標賽決賽輪吞下雙柏忌，從三輪打完的並列第7名退居並列13名，仍寫本季最佳成績，進帳46990美元（約合台幣153萬）獎金。

洛杉磯錦標賽是徐薇淩本季第6場賽事，她前兩輪分別揮出72（+1）桿和69（-2）桿，順利躍過晉級線，昨天第三輪再有5博蒂演出，三輪打完以209（-4）桿並列第7，只落後領先者3桿，保有爭冠機會。

今天進行的決賽輪，徐薇淩第3洞先抓下小鳥，但第5洞和第6洞連吞柏忌，轉場後更在標準4桿的第14洞吞下雙柏忌，所幸第15洞馬上抓鳥補血，最終單輪打下73（+2）桿，總桿數282（-2）桿並列第17名。

徐薇淩2015年取得LPGA會員資格，連同今天在內6站有2場遭淘汰，洛杉磯錦標賽雖無緣爭冠，並列13名仍是本季最佳，46990美元獎金也是本季最高獎金收入。

澳洲女將格林（Hannah Green）決賽輪抓下4鳥、1老鷹、1柏忌，繳出單場最佳的66（-5）桿，以總桿數272（-12）桿、3桿之差登頂，笑擁56萬2500美元（約1833萬新台幣）冠軍獎金。

LPGA 徐薇淩 格林

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