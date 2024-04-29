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羽球／戴資穎休兵 優霸盃中華女團輕取澳洲預賽2連勝

中央社／ 台北29日電
中華女團二連勝。 新華社
中華女團二連勝。 新華社

在中國成都舉行的湯優盃男、女羽球團體賽，中華女團今天在優霸盃預賽第2戰，儘管戴資穎休兵，但靠著完整的團隊戰力仍以4比1擊敗澳洲，順利搶下預賽2連勝，晉級8強機會濃。

中華女團5點依序排出女單許玟琪、女雙張淨惠與楊景惇、女單宋碩芸、女雙胡綾芳與鄧淳薫、女單白馭珀。

首點「台灣二姐」、世界排名第27的許玟琪，對上世界排名第93的蒂芬妮何（Tiffany Ho），雙方雖是首度交手，但許玟琪實力、經驗還是略勝一籌，僅用31分鐘就以21比6、21比10獲勝。

第2點女雙張淨惠與楊景惇雖不幸以19比21、18比21落敗，但幸好第3點的宋碩芸對上世界排名第212的喬娜蒂（Sydney Tjonadi），只花24分鐘就以21比13、21比10輕鬆拿下。

第4點的女雙胡綾芳與鄧淳薫這次沒讓機會溜走，同樣以21比10、21比18直落2解決對手，也提前幫助中華隊擊敗澳洲。至於最後一點由老將白馭珀登場，以21比7、21比19獲勝。

優霸盃（Uber Cup）中華女團預賽和泰國、馬來西亞、澳洲同組，目前2天賽事中華隊先後皆以4比1擊敗馬來西亞和澳洲取得2連勝，晉級8強機會很大，預賽最終戰對上泰國，很可能就是分組第1之爭。

戴資穎 羽球 許玟琪

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