高球／台灣小將洪玉霖LPGA次巡賽首封后 桿數破紀錄

台灣女子職業高爾夫好手洪玉霖今天在LPGA次級巡迴賽的IOA錦標賽最終回合繳出67桿，並以3天破紀錄低於標準21桿的195桿，拿下生涯首座在美國的職業冠軍。

年僅22歲的洪玉霖從小在紐西蘭長大，過去幾年才回到台灣打比賽，並且已在台灣女子職業高爾夫巡迴賽拿過6場冠軍，去年底才考上LPGA次級巡迴賽的資格。

這場比賽是洪玉霖在美國職業賽場的第6場比賽就順利奪冠，她3回合下來繳出低於標準21桿的成績，打破由里拉（Fernanda Lira）等3人所共同保持54洞、低於標準19桿的巡迴賽紀錄。

洪玉霖賽後接受官方媒體訪問時表示，「我的朋友確實有告訴我一些紀錄的事情，但我並沒有考慮過這麼多的事，我只是專注在當下，並且很開心我這個星期所辦到的事情。」

洪玉霖提到，最後一天唯一緊張的就是那一個吞下雙柏忌的開球，「那並沒有在我預期之內，不過我很開心下一洞就能射下老鷹反彈回來，我就是不斷提醒自己保持冷靜。」

依照規定，若在美國女子職業高爾夫協會（LPGA）次級巡迴賽賽季結束後，積分排行榜擠進前10名的球員，就可直接進入LPGA資格考試的最後一關打起。

除了洪玉霖以外，台灣好手程思嘉以3天206桿的成績並列第3名，至於今年也同樣在次巡賽拿過1冠的彭婕則以並列第17名作收。