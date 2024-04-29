羽球／奧運金牌國手王齊麟與樂天女孩熱戀中 經紀人證實了

奧運羽球金牌國手王齊麟曾被爆出與樂天桃猿啦啦隊女神Yuri（陳怡叡）交往，如今有消息指出，他的交往對象是與Yuri同隊的啦啦隊女孩十元（陳詩媛），對此女方經紀人也做出回應。

據《ETtoday星光雲》報導，24日凌晨王齊麟突然在IG放閃，雖女方沒有露臉，但有網友指出當天正好是陳詩媛29歲生日，日前南下國訓中心訓練時，兩人被目擊同遊夜市約會，畫面引發網友熱議。

188公分的王齊麟與152公分的陳詩媛，有36公分身高差。王齊麟和李洋組成羽球黃金男雙「麟洋配」，近年參加各大國際賽事，日前王齊麟結束亞洲羽球錦標賽，返台後沒多久後又火速前往成都參賽。

陳詩媛曾是日本AKB48海外姊妹團TPE48成員，2年前成為樂天女孩，在球場上活潑應援，累積不少死忠粉絲。陳詩媛經紀人證實2人戀情，並表示雙方認真交往中，「我們身為詩媛的經紀公司，感謝各方的關心與祝福，公司不會干涉藝人交友，有好消息再跟大家說明！」