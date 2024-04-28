田徑／2024亞洲U20錦標賽 中華隊1金2銀

第21屆亞洲U20田徑錦標賽（U20）連4天於杜拜舉行，中華隊選手一行6人共獲得1金2銀，總成績為第9名。

中華田徑代表隊由中華台北體育運動總會秘書長王景成和中華台北田徑協會國際組組長賴英儒率隊，帶領6名大專和高中學生參加。

女子標槍選手朱品薰與戴佑岑獨占鰲頭，分別以52公尺26及52公尺01成績獲得金、銀牌。易柏安以58秒90獲得女子400公尺跨欄銀牌。

至於男子比賽部分，徐立紘在3000公尺中獲得第4名。

王景成表示，由於此次賽事適逢舉辦全國大專院校運動會，選手未能獲得充分準備時間，獎牌榜名列第9。去年首爾舉行的比賽，中華隊則是以3金4銀6銅取得獎牌榜第5名。

今年獎牌榜排行分別為榜首中國（16金、10銀、3銅、29總獎牌），第二名印度（7金、11銀、11銅、29總獎牌）。第三名日本（7金、4銀、8銅、19總獎牌）。第四名烏茲別克（4金、1銀、2銅、7總獎牌）

此次賽事共有來自亞洲45國1300多名選手參賽。駐杜拜台北商務辦事處由組長李樹東於26日親臨現場觀賽和為選手加油打氣。

2024年亞洲U20田徑錦標賽也是2024年世界U20田徑錦標賽資格賽。世田賽將在8月在秘魯首都利馬（Lima）舉行。

下一屆亞洲U20田徑錦標賽將在2026年由香港主辦。