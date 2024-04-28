結合舞蹈、球類與武術 千名柔力球愛好者基隆同場切磋

基隆市運動i台灣「柔力球觀摩賽」今在市立體育館登場，近千名柔力球愛好者同場交流。基隆市長謝國樑出席鼓勵，並表示任內將持續推廣基隆多元運動風氣。

基隆市體育會理事長鄭錦洲表示，今天的觀摩賽有近千人出席，全國武藝展演5月4日也在基隆登場，將有來自各縣市共6800人會師。其中柔力球是參與人數最多的項目，約有1400人。基隆市今年10月也將在市立體育館舉辦柔力球全國展演活動，歡迎大家一起來玩柔力球，相信會越玩越青春。

基隆市柔力球委員會主任委員林進來表示，柔力球在基隆發展快速，從一開始的100名學員，如今已有近2000名選手及教練。基隆市7個行政區共有近70支隊伍，一起練習柔力球。感謝體育會對這個單項運動的支持，也感謝謝國樑率領的市府團隊重視及推廣柔力球運動。