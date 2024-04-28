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結合舞蹈、球類與武術 千名柔力球愛好者基隆同場切磋

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市運動i台灣「柔力球觀摩賽」今在市立體育館登場，近千名柔力球愛好者同場交流。記者邱瑞杰／攝影
基隆市運動i台灣「柔力球觀摩賽」今在市立體育館登場，近千名柔力球愛好者同場交流。記者邱瑞杰／攝影

基隆市運動i台灣「柔力球觀摩賽」今在市立體育館登場，近千名柔力球愛好者同場交流。基隆市長謝國樑出席鼓勵，並表示任內將持續推廣基隆多元運動風氣。

基隆市體育會理事長鄭錦洲表示，今天的觀摩賽有近千人出席，全國武藝展演5月4日也在基隆登場，將有來自各縣市共6800人會師。其中柔力球是參與人數最多的項目，約有1400人。基隆市今年10月也將在市立體育館舉辦柔力球全國展演活動，歡迎大家一起來玩柔力球，相信會越玩越青春。

基隆市柔力球委員會主任委員林進來表示，柔力球在基隆發展快速，從一開始的100名學員，如今已有近2000名選手及教練。基隆市7個行政區共有近70支隊伍，一起練習柔力球。感謝體育會對這個單項運動的支持，也感謝謝國樑率領的市府團隊重視及推廣柔力球運動。

教育處代理處長楊桂杰指出，柔力球結合了太極、舞蹈、球類與武術的運動技能，表面上看似簡單，卻是一項全身性的運動，透過擺動、繞環、轉身等不同的動作招式，有助訓練身體的平衡性、協調性、反應及律動，也能改善手腕、肩膀、腰背等關節的柔韌性。柔力球運動所需空間不大、場地不限，適合所有年齡層，推薦民眾一起來體驗。

基隆市運動i台灣「柔力球觀摩賽」今在市立體育館登場，近千名柔力球愛好者同場交流，基隆市長謝國樑出席合影。記者邱瑞杰／攝影
基隆市運動i台灣「柔力球觀摩賽」今在市立體育館登場，近千名柔力球愛好者同場交流，基隆市長謝國樑出席合影。記者邱瑞杰／攝影
基隆市運動i台灣「柔力球觀摩賽」今在市立體育館登場，近千名柔力球愛好者同場交流。記者邱瑞杰／攝影
基隆市運動i台灣「柔力球觀摩賽」今在市立體育館登場，近千名柔力球愛好者同場交流。記者邱瑞杰／攝影
基隆市運動i台灣「柔力球觀摩賽」今在市立體育館登場，近千名柔力球愛好者同場交流。記者邱瑞杰／攝影
基隆市運動i台灣「柔力球觀摩賽」今在市立體育館登場，近千名柔力球愛好者同場交流。記者邱瑞杰／攝影
基隆市運動i台灣「柔力球觀摩賽」今在市立體育館登場，近千名柔力球愛好者同場交流。圖／基市府提供
基隆市運動i台灣「柔力球觀摩賽」今在市立體育館登場，近千名柔力球愛好者同場交流。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑今天到市立體育館出席「柔力球觀摩賽」，鼓勵柔力球愛好者多多交流。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑今天到市立體育館出席「柔力球觀摩賽」，鼓勵柔力球愛好者多多交流。圖／基市府提供

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