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羽球／湯姆斯盃男團賽 台灣首戰3比0提前勝德國

中央社／ 台北28日電
李洋（左）和王齊麟。圖／Badminton Photo提供(資料照)
李洋（左）和王齊麟。圖／Badminton Photo提供(資料照)

在中國成都開打的湯優盃男、女羽球團體賽，今天台灣男團在湯姆斯盃面對德國隊，靠著前3點周天成、「麟洋配」、林俊易聯手提前獲勝，但賽制規定仍須打完5點。

湯優盃男、女羽球團體賽是世界羽球總會（BWF）所主辦的最大團體賽事，男子賽事名稱為湯姆斯盃（Thomas Cup），女子賽事名稱為優霸盃（UberCup），2場賽事從1986年開始合併在同日期、同地點舉辦。

台灣男團在今年的湯姆斯盃預賽和日本、德國、捷克分在同組，今天擊敗德國後，要以分組前2晉級8強淘汰賽難度不大，而台灣男團過去在湯姆斯盃賽史從未挺進過前4名。

首點男單對戰，由世界排名第14的台灣好手周天成，對上世界排名第82的德國球員雪佛（KaiSchaefer），賽前雙方交手過1次由周天成獲勝。

今天再戰首局周天成先以21比13拿下，第2局以16比21不敵對手，雙方戰成平手；關鍵第3局，周天成在11比10的技術暫停後，拉出一波8比1攻勢奠定勝基，也順利以21比12拿下第3局和首點勝利。

第2點「麟洋配」李洋、王齊麟僅花了33分鐘，就靠著絕佳默契以21比13、21比19扳倒對手，總比分也取得2比0聽牌優勢。

第3點推出今年狀況出色、世界排名第17的「左手重砲」林俊易，對上世界排名第77的路斯（FabianRoth），雙方首度交手，但沒想到林俊易意外陷入苦戰，首局先以19比21落敗。

第2局林俊易在16比19落後時，靠一波6比1的攻勢驚險逆轉拿下追平局數；來到關鍵第3局，林俊易先以6比11落後進入技術暫停，隨後靠著7比2攻勢追成13比13平手，最後林俊易在17比18落後時連得4分，才辛苦地以21比18拿下第3點勝利。

儘管台灣已經先以3比0的總比分提前擊敗德國，但預賽規定5點都必須打完，因此第4點男雙由李哲輝與楊博軒、第5點男單由王子維接力登場。

周天成 林俊易 羽球

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