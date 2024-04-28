電競／EVO Japan「格鬥天王XV」 台灣選手ET奪冠
台灣格鬥電競選手林家弘（ET）今天在EVO Japan的「格鬥天王XV」項目，擊敗中國選手「小孩」曾卓君，不僅勇奪冠軍，更抱回100萬日圓（約新台幣20萬元）獎金。
【#EVOJ24 "THE KING OF FIGHTERS XV"表彰式】— EVO Japan (@evojapan_info) April 28, 2024
強豪同士がしのぎを削る大接戦となったFinalマッチ。
GG!!そして、CLARKありがとう!!
誠におめでとうございます!!
🥇X Gear Brook | ET
🥈Qanba douyu | Xiaohai
🥉SANWA_douyu/M'#EVOJapan2024 pic.twitter.com/5yB5VkcclS
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