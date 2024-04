電競／EVO Japan「格鬥天王XV」 台灣選手ET奪冠

台灣格鬥電競選手林家弘(ET)今天在EVO Japan的「格鬥天王XV」項目,擊敗中國選手「小孩」曾卓君,不僅勇奪冠軍,更抱回100萬日圓(約新台幣20萬元)獎金。

🥇X Gear Brook | ET

🥈Qanba douyu | Xiaohai

