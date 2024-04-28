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高球／潘政琮、俞俊安排名狂升 蘇黎世菁英賽有望拚冠

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
高球名將潘政琮(左)和俞俊安首度組隊參賽。 路透社
高球名將潘政琮(左)和俞俊安首度組隊參賽。 路透社

征戰美巡賽的我國高球名將潘政琮和俞俊安，首度組隊參加紐奧良蘇黎世菁英賽（Zurich Classic of New Orleans），首輪繳出64（-8）桿佳績，今天第三輪再揮出全場次佳的62（-10）桿，排名狂竄14名來到並列第5，且和領先的美國組合布萊爾（Zac Blair）／費許本（Patrick Fishburn）僅有3桿差距，保有爭冠機會。

蘇黎世菁英賽總獎金890萬美元，屬於美巡賽團隊戰，成績也納入聯邦快遞盃積分計算。相差7歲的潘政琮和俞俊安是2014年仁川亞運高球男團金牌戰友，今年第一次搭檔參加蘇黎世菁英賽，首輪就揮出佳績，第二輪再繳出70（-2）桿，順利躍過晉級線。

今天展開的第三輪賽事，亞運金牌組合第1洞就射下「老鷹」，接續兩洞再抓下小鳥，之後6洞又進帳4個博蒂，前9洞成績是驚人的6鳥、1老鷹；轉場後台灣雙雄在第16洞終於再抓下小鳥，收尾的第18洞再收下博蒂，單輪繳出完美的8鳥、1鷹無柏忌表現，三輪合計桿數196（-20）竄上第5位，僅落後布萊爾／費許本3桿。

62桿是蘇黎世菁英賽本日次佳成績，最佳成績就是領先組合繳出的60（-12）桿，地主今天共獵下10隻小鳥加上1隻老鷹，且沒吞下任何柏忌，完美演出取得193（-23）桿的領先位置。

亞運 潘政琮 老鷹

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