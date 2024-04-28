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湯優盃／戴資穎打頭陣沒問題！中華女將首戰馬來西亞開紅盤

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
戴資穎。圖／Badminton Photo提供（資料照）
戴資穎。圖／Badminton Photo提供（資料照）

湯優盃羽球團體對抗賽今年在中國成都點燃戰火，中華羽球隊今天由女將先上陣，面對馬來西亞的首場賽事由「一姊」戴資穎打頭陣，小戴首局雖一度陷入3分落後，仍展現長期位居「世界球后」的韌性和身手先下一城，第2局更瓦解對手2個局末點，連拿4分下以21：19、22：20取得對戰吳堇溦的4連勝。

左膝包紮上陣的戴資穎目前世界排名第5，過去3度碰世界排名32的吳堇溦握有百分百勝率，今天碰頭小戴開賽也打出6：3優勢，但在後場多次出界下比數被吳堇溦追平更反超，不過小戴在15：18落後下連趕4分逆轉，進而以21：19先下一城。

第二局走向和首局相似，前半段比數拉鋸，小戴一度陷入13：17落後，先連追3分縮小差距，18：20時更瓦解吳堇溦2個局點，連趕4分下以22：20逆轉，為中華隊搶下第一點勝利。

2006年打進4強是中華隊優霸盃最佳成績，今年在小戴領軍下挑戰佳績，今天賽前團隊還一起跳中華職棒著名的「炸裂舞」提高士氣。優霸盃採5點3勝制，分別有3場單打和2場雙打，小戴上陣後，接續4點排點依序是第2點女雙許雅晴／林琬清出戰吳佩琪／張湄鑫、第3點女單許玟琪面對蕾莎娜（Karupathevan Letshanaa）、第4點女雙胡綾芳／鄧淳薰迎戰何若旖／陳心瑀，以及第5點女單宋碩芸碰黃玲青。

兩年一度的湯優盃是由男子團體賽湯姆斯盃（Thomas Cup）及女子團體賽優霸盃（Uber Cup）兩項賽事組合而成，中華男、女團都位於B組，女將今天先上陣，中華男團預計下午1點出戰德國隊。

中華隊 戴資穎 羽球

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