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馬德里女網／重返福地 球后謝淑薇逆轉勝開紅盤

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馬德里女網／重返福地 球后謝淑薇逆轉勝開紅盤

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
謝淑薇。（新華社資料照片）
謝淑薇。（新華社資料照片）

去年從馬德里女網賽回歸，我國女網「一姊」謝淑薇不到一年從沒有排名，到上月重登「世界球后」，本周回到復出「福地」的謝淑薇和比利時搭檔梅騰絲（Elise Mertens）名列頭號種子，今天凌晨登場的首輪賽事逆轉拍下美國、印尼聯軍，晉級16強。

謝淑薇前年因養傷整季缺席，去年4月底馬德里女網賽才復出，當時參賽沒有排名的她不斷用球拍寫驚奇，包括回歸第一場大滿貫法網就高捧金盃，溫布頓女雙再登頂，今年澳網更包辦混雙、女雙冠軍，且3座大滿貫女雙金盃都和不同搭檔拿下，寫下屬於自己的傳奇。

上月印地安泉女網賽封后，讓謝淑薇相隔2年4個月再度登上女雙球后寶座，重返舊地從沒排名到世界第一讓她格外有感觸，還在社群回憶10年前參賽是首次登頂第1。

以頭號種子身份重返「福地」的謝淑薇，首輪挺過亂流，以2：6、6：4、10：2逆轉美國組合穆罕默德（Asia Muhammad）／印尼蘇加迪（Aldila Sutjiadi），晉級第二輪，下站將和英國華生（Heather Watson）／中國徐一璠爭8強門票。

馬德里女網賽屬於WTA 1000分大賽，今年總獎金高達877萬0480美金，單打128籤、雙打32籤。謝淑薇2019年曾和捷克隊友史翠可娃（Barbora Strycova）高捧金盃，今年第13度參賽開紅盤，另名台將詹皓晴也闖過頭關。

澳網 詹皓晴 謝淑薇

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