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企排／第19年聯賽頒獎典禮 林書荷首度榮膺得分后

中央社／ 台北27日電
企業19年甲級排球聯賽今天舉行頒獎典禮，台北鯨華本土球員林書荷首度榮膺得分后。 新華社
企業19年甲級排球聯賽今天舉行頒獎典禮，台北鯨華本土球員林書荷首度榮膺得分后。 新華社

企業19年甲級排球聯賽今天舉行頒獎典禮，其中連莊男排的菲律賓籍洋將布萊恩（Bryan Bagunas）蟬聯得分王，而台北鯨華本土球員林書荷則首度榮膺得分后。

企業19年甲級排球聯賽日前正式落幕，今年共計男子6隊、女子5隊參賽，各隊例行賽均出賽20場，其中男子組採4循環制共60場比賽，女子組採5循環制共50場，最後分別由連莊、極速超跑獲得男、女子組總冠軍。

在今天的頒獎典禮中，連莊男排的菲律賓籍洋將布萊恩除了蟬聯得分王外，還入選男子年度最佳陣容，與温逸凱一同成為最佳邊線攻擊球員，其餘包含最佳自由球員李佳軒、最佳舉球員盧清銓、最佳中間攔網球員呂姜耀凱及林宜暉、最佳舉球對角攻擊球員洪榮發。

至於女子組方面，攻守俱佳的林書荷首度拿下得分后，並與洋將桑托斯（Carla Santos）攜手入選最佳邊線攻擊球員，其餘則是最佳自由球員李怡萱、最佳舉球員廖苡任、最佳中間攔網球員甘可慧及黃芯瑜、最佳舉球對角攻擊球員許芳閩。

盛裝出席頒獎典禮，林書荷接受媒體聯訪時表示，去年因為國際賽多，所以狀態有點跌跌撞撞，本季從開賽就不斷調整自己，找到最適合的方式，「也感謝隊友蠻扛的，畢竟有隊友幫忙才能造就得分后。」

從極速超跑轉戰台北鯨華後，林書荷分享，以往不僅不常笑，也對學妹比較嚴厲，到了新的團隊改變很多心態，尤其給予隊友比較多鼓勵與愛，「感受到溫暖才能好好發揮自己，愛對團體運動很重要，而不是一個人很強就能贏得比賽。」

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