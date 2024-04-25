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射箭／世界盃上海站 反曲弓男團中華射下義大利摘銅

中央社／ 台北25日電
中華隊在射箭世界盃上海站獲銅牌。射箭協會臉書
中華隊在射箭世界盃上海站獲銅牌。射箭協會臉書

射箭世界盃上海站今天進行反曲弓團體賽，中華男團湯智鈞、戴宇軒、林子翔合力以5比4擊敗義大利，順利拿下銅牌，至於女團則提早在16強淘汰。

中華隊於反曲弓男子團體資格賽以2024分排在第5種子、首輪輪空，16強以5比3擊敗斯洛維尼亞、8強再以6比2擊退地主中國，只可惜4強賽以0比6敗給韓國，幸好銅牌戰擊敗義大利保住獎牌。

教練劉展明在接受訪問時表示，其實有點可惜，8強擊敗中國後，選手有點太想贏，導致每個人在4強都有點綁手綁腳，加上那時候場內風向有點亂，才會無緣扳倒韓國。

中華男子團體排出的棒次為湯智鈞、戴宇軒、林子翔，劉展明透露，湯智鈞的表現一如往常出色，戴宇軒也是穩定輸出，「倒是最後一棒的林子翔，雖然是第1次參加世界盃，但每回合關門都關得很漂亮，幾乎都是9分或10分，完全沒有膽怯。」

世界盃上海站也是「台灣三少」的首次合體，劉展明很看好3人的發展性，「他們年齡相近，平常都可以玩在一起，感情也都不錯，對於比賽時的互信感很有幫助。」

不過劉展明也談到，今年看起來每個國家的選手狀況都好到可怕，「看資格賽的分數就知道，我們回去可能還要再調整一下動作，臨場訓練也還得再多磨一下。」

儘管劉展明人在國外帶隊，但對於自己在明德高中的子弟兵柯倫祐於全中運摘金也非常關注，劉展明笑說：「我這邊跟湯智鈞開玩笑說，現在後面有學弟追上來了，他看起來射得比你還準。」

全中運 湯智鈞

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