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全中運／南市奪42金37銀38銅超越2022 游泳搖籃學校高潮「蝶」起

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
全中運國男組桌球團體賽，台南市忠孝國中拿下銅牌。圖／南市體育局提供
全中運國男組桌球團體賽，台南市忠孝國中拿下銅牌。圖／南市體育局提供

全國中等學校運動會今天將結束，台南市已奪下42金、37銀、38銅，累計117面獎牌，超越2022年創下的41面金牌的紀錄，其中游泳項目表現亮眼，共獲8金8銀7銅，另桌球2金2銀1銅。高女組50公尺蝶式，南女中李姵萱、新豐高中洪渝姍分獲金、銅牌，表現亮眼。

南市體育局表示，忠孝國中國男組桌球單打賽郭冠宏、國女組單打賽陳忞昕在去年都無緣4強，這次捲土重來，雙雙挺進冠亞，並且以直落三擊敗對手，分獲冠軍。忠孝國中也在國中組桌球男女混合雙打賽、國男組雙打賽中獲得銀牌，國男組團體賽中奪銅牌，總計2金2銀1銅。

全中運國男組桌球單打賽台南市忠孝國中郭冠宏奪冠。圖／台北市教育局提供
全中運國男組桌球單打賽台南市忠孝國中郭冠宏奪冠。圖／台北市教育局提供

體育局長陳良乾說，台南游泳成績在每一屆的全中運均維持傑出表現，這次光是蝶式項目就獲得4金2銀1銅，成績相當突出；高女組50公尺蝶式，前3名差距不到0.2秒，最後由台南女中的李姵萱奪得金牌，銅牌由新豐高中洪渝姍摘下，今年才高一的渝姍也在高女組100公尺蝶式摘下金牌，實力驚人，也期待她未來的表現。

國男組50公尺蝶式項目，忠孝國中吳兆騏以25.87秒奪冠，永仁高中蔡漢穎以26.17秒緊追在後，搶下銀牌；沙崙國中王敏芝在國女組100公尺蝶式封后，200公尺蝶式奪銀。陳良乾表示，此次蝶式項目，小將們的亮點表現，顯示出基層教練培訓有力，也辛苦小將們在每日課業結束後，仍持續不間斷的訓練，才能在賽場上展現出絕佳的成果。

全中運 桌球 永仁高中

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