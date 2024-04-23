第48屆萬人健行大會 台中市發布健康召集令

臺中市政府運動局、維他露基金會為了提倡全民運動，共同主辦了「臺中市第48屆萬人健行大會」，4月13日( 六)清晨於中臺科技大學熱鬧登場！

臺中市萬人健行一直都是全台規模最大、最熱門的健行活動，也是創造出『全台最長人龍』的健行活動！運動城市儼然成為臺中市的代名詞！根據體育署每年都會進行的「運動現況調查」，有規律運動的民眾比例逐年上升，維他露集團在全台北、中、南三地舉辦路跑、健行運動賽事，台中參與人數總計最多，每年皆超過三萬人！另外同時主辦單位響應政府推動的環保概念，鼓勵讓現場民眾健行揮汗後，利用自行攜帶水壺水瓶，一起暢飲舒跑！喝！到！飽！不只與臺中市政府共同推動『運動城市』，更要與全體市民一起做好環保，愛護環境。

臺中市萬人健行一直都是全台規模最大、最熱門的健行活動，也是創造出『全台最長人龍』的健行活動！ 圖／台中市運動局提供

主辦單位規劃7公里的路程，年度主題「健康召集令!」為號召，希望召集各年齡層的大小朋友來大坑風景區踏青外，也希望將『運動健康』的概念傳遞出去，運動成為全民生活不可或缺的一環，讓健康的身體可以長伴你我。當日起走儀式由臺中副市長-鄭照新與維他露集團邵瑋霖董事長、貴賓，領頭集結現場熱情參加健行的民眾，鼓勵市民平時就養成運動的好習慣！健走路線從中臺科技大學集合出發，行經廍子路步道再回到起點，沿途自然景觀豐盛，健行隊伍人龍蔓延數公里，讓大坑風景區更為熱鬧有朝氣！

除了健走運動，大會舞台特別邀請可愛的跑仔到現場與民眾們見面，並與民眾互動，現場氣氛High到最高點！也有許多民眾在維他露遊戲攤位闖關贏得好喝的飲料，現場還有贈送跑仔限量遮陽帽、樹苗等活動，活動最後是所有參與健行民眾引頸期盼的大會摸彩活動，主辦單位大方送出筆電及大坑商圈消費券…等大獎，讓市民免費參加之後還帶回豐富獎品，有個健康又趣味的早晨！

主辦單位維他露基金會期許大家，趁著周末走出戶外運動散心，遠離3C用品、放慢生活腳步，養成健走好習慣！也和民眾相約明年春天，臺中市萬人健行會再與大家相見。