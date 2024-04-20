田徑／贈三鐵器材予38所學校 簡祈昌盼激勵選手創佳績

113年全中運今年在台北舉行，中華國專任運動教練協會副理事長簡祈昌特別捐贈一批三鐵器材（鉛球、鐵餅、鏈球），贈予38所來自基層學校，金額達到150萬元，並在撐竿跳比賽寄出金牌獎金，激勵選手創造佳績。

田徑選手出身的僑泰鑫健康事業股份有限公司總經理簡祈昌，一向秉持「取之體育，回饋體育」的精神，提供資源協助有困難選手，已成立14年東華田徑獎學金，在他的努力之下每年提供選手、教練獎金的發放。

而今年全中運在台北，他也特別捐贈一批三鐵器材（鉛球、鐵餅、鏈球），贈予38所來自基層學校，金額達到150萬，並在全中運撐竿跳高比賽，持續祭出發放現金的鼓勵，獲得金牌的選手獎金1萬元及教練獎金5000元，激勵選手創造最佳成績，持續在田徑領域上進一份心力。