體操／世界盃杜哈站 李智凱鞍馬預賽第1續搶奧運資格

中央社／ 台北17日電
李智凱。圖／聯合報系資料照片
李智凱。圖／聯合報系資料照片

台灣「鞍馬王子」李智凱今天在體操世界盃杜哈站暨奧運資格賽預賽，以15.400分、預賽第1的成績順利晉級決賽，把握最後一線機會爭取奧運門票。

台灣體操好手李智凱在前3站世界盃資格賽表現不如預期，在杜哈站必須要拿下金牌，才有機會搶下奧運門票。

李智凱今天在預賽以難度6.5分的套路、完成分8.900的分數，獲得15.400的總分排在預賽第1，如願挺進決賽。

教練林育信在接受中央社記者訪問時說道，這一場就是毫無保留的表現，「這個成績我們都很滿意，也在預料當中，看得出來智凱就是要拚了，不過現在只是完成第一階段的目標，重點還是在決賽」。

林育信分析，就算智凱闖進決賽，最後也拿下金牌，但還是要看哈薩克選手庫巴諾夫（NarimanKurbanov）的最終排名，才能決定智凱能否搶下奧運門票。

林育信表示，不管最後結果如何，至少我們就努力把動作做到最好，「進入到決賽之後，我們打算把難度提升到6.6等級，希望一舉拿下金牌，後續的部分就交給老天爺了」。

至於另一名鞍馬好手蕭佑然，同樣以難度6.1的套路、總分15.000的分數拿下預賽第3，晉級決賽後要持續扮演「護駕」的角色。

教練鄭焜杰表示，今天這套動作做得滿好的，只可惜過程中有一點擦到鞍馬所以被扣分，「但我相信晉級到決賽後他可以拿出更好的表現」。（編輯：楊昭彥）1130417

李智凱 林育信

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