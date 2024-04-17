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拳擊／女拳手吳詩儀2度參加奧運 增加新招式避免情蒐

中央社／ 高雄17日電
吳詩儀(右)。國訓中心提供
吳詩儀(右)。國訓中心提供

台灣女子拳擊好手陳念琴吳詩儀都已取得巴黎奧運參賽權，其中2度參賽的吳詩儀因為加了一些新招式，確定奧運前都不會再出國比賽，以免被情蒐。

上屆東京奧運台灣有女子拳擊4金釵林郁婷、黃筱雯、吳詩儀、陳念琴參賽，不過最終僅黃筱雯拿到1面銅牌，吳詩儀則是16強淘汰。

吳詩儀今天出席巴黎奧運倒數100天的宣誓儀式，她接受中央社記者訪問表示，最近幾個月改變了一些打法，「本來是想說出國打個1場，但後來和教練討論過後，想說避免被情蒐，所以就決定都留在台灣了。」

吳詩儀透露，以前的打法比較衝，但最近在練的新技術「比較圓滑」，至於會有什麼改變，她俏皮地說：「到了奧運賽場就知道。」

現年25歲的吳詩儀，2度參加奧運自認心態成熟許多，她提到，以前雖然總是跟自己說上場不要急，但開打後又都不是這樣，「現在我已經比較穩定，心態上也比較成熟看待奧運這個舞台。」

「抗癌女拳王」陳念琴則說，拿到資格後心情放鬆許多，但現在就是要全心備戰奧運，「第3次參賽，已經變成老將了，上屆失敗的經歷學到很多，相信這次巴黎奧運可以有更好的成績。」

台灣拳擊代表隊目前已有男子賴主恩、甘家葳，以及女子林郁婷、吳詩儀、陳念琴共5人取得參賽門票，5月的世界區最後一場資格賽，台灣好手黃筱雯也要力拚奧運資格。

吳詩儀 陳念琴 黃筱雯

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