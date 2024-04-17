巴黎奧運7月底登場！中華電連五屆取得奧運轉播權

全球矚目的巴黎奧運將於七月登場！中華電信（2412）今（17）日宣布，繼東京奧運、卡達世足、WBC世界棒球經典賽等國際大賽轉播後，正式宣布連續第五屆取得奧運新媒體轉播權。

中華電信指出，巴黎奧運將延續以往國際大賽最高規格轉播服務，提供奧運史上首次AR等創新收視體驗，透過MOD與Hami Video為轉播中華隊出賽場次，持續陪伴國人一同見證中華隊的精彩時刻。

中華電信指出，本屆奧運開幕典禮預計台灣時間7月27日首度在知名的塞納河進行，將有高達萬名運動員史無前例地搭船進場，並行經羅浮宮、聖母院、艾菲爾鐵塔。

中華隊預計將由東奧奪牌班底代表領軍，包括球后戴資穎、柔道男神楊勇緯、國民金孫林昀儒、國民女友羅嘉翎都將挑戰各國菁英，中華電信指出，屆時用戶可透過MOD、Hami Video的全方位便利收視方式，與全世界一同共襄盛舉。

中華電信強調，長期佈局國際重大賽事轉播，東京奧運時曾創下多項台灣新媒體轉播里程碑，包含Hami Video瀏覽量達2.7億次、戴資穎金牌戰創下史上最高同時在線人數紀錄、首創奧運全天候4K頻道與VR奧運轉播等，奠定「大賽看中華」形象，穩坐運動影視首選平台。

根據2023東方線上OTT影音平台調查，Hami Video為最受歡迎的運動類OTT，本屆奧運將以新媒體轉播結合科技創新應用，搭配充滿法式風情的凡爾賽宮、協和廣場等知名景點，為國人提供觀賞性極高的全民收視服務。為迎接此國際運動大賽，特推出申租行動及HiNet光世代指定方案，最高可享Hami Video電視館首年免費，新租MOD最高送1,200點Hami Point。

中華電信表示，巴黎奧運宣示打造永續性最高的奧運會，與中華電信ESG企業社會責任相互契合，包括沿用巴黎現有場館、減少碳排放量與採用再生能源打造選手村建築等方式；中華電信響應低碳環保，近期MOD機上盒已取得符合國際認證之ISO-14067碳足跡查核聲明書，並可望再取得環境部碳標籤認證，以實際行動落實環保與企業永續經營的社會責任。