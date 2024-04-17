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暌違60年中華奧會再參與聖火傳遞 林鴻道擔任重要棒次

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
中華奧會主席林鴻道（左）接下奧運聖火。圖／中華奧會提供
中華奧會主席林鴻道（左）接下奧運聖火。圖／中華奧會提供

2024巴黎奧運聖火傳遞於4月16日在希臘奧林匹亞（Olympia）點燃，並展開為期10天於希臘的聖火遶境，中華奧會主席林鴻道不僅在日前首度受邀參加聖火點燃儀式，還加入這次聖火繞境活動，讓他直言中華奧會長期努力獲得重視與肯定。  

為期10天的聖火繞境，傳遞聖火者以徒步接力方式將聖火傳遶於希臘城鎮與外島，再以乘船方式將巴黎奧運聖火傳至法國，最終於7月26日將聖火傳遞至巴黎奧運開幕儀式中，象徵奧運會正式展開。

本次聖火傳遞中，中華奧會主席林鴻道擔任重要棒次，由國際奧林匹克學院（IOA）院長顧問岡加斯（Prof. Dionyssis Gangas） 交接予林鴻道，並由林鴻道將聖火傳進希臘扎查羅（Zacharo）小鎮。

扎查羅小鎮集結上百名朝聖民眾，歡呼迎接林鴻道，代表人更頒發市景紀念瓷盤予林鴻道；林鴻道表示，這次能夠受到主辦單位的邀請，也是中華奧會長期以來在國際社會及國際組織經營的努力上也受到重視跟肯定。當然中華奧會除了爭取出席國際活動外，更重要的是能開展國際賽事在我們的土地上。

中華奧會主席林鴻道獲得小鎮上百名朝聖民眾歡呼迎接。圖／中華奧會提供
中華奧會主席林鴻道獲得小鎮上百名朝聖民眾歡呼迎接。圖／中華奧會提供
中華奧會主席林鴻道將聖火傳進希臘小鎮。圖／中華奧會提供
中華奧會主席林鴻道將聖火傳進希臘小鎮。圖／中華奧會提供

2024巴黎奧運 聖火

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