金廈泳渡7月登場總獎金150萬元 5月中三地舉辦選拔賽

邁入第21屆的金門海上長泳以及邁入第12屆的金廈泳渡，今年將在7月20、21日舉行，今天也在台北市舉辦賽事發佈會，其中總獎金150萬元的金廈泳渡，我方選手將於5月在台科大、高雄國際游泳池、金門縣立游泳池三地舉辦選拔。

邁入第21屆的金門海上長泳是金門地區歷史最悠久的國際性賽會，與金門馬拉松皆為當地代表性的賽事，今年將於7月20日在烈嶼習山湖公園海灣舉行，分為800公尺、1200公尺、2400公尺及競賽800公尺組，總開放人數為1200人。

至於第12度舉行的金廈泳渡是兩岸唯一由雙方官方辦理的賽會，號召全球華人傑出游泳選手組隊參賽，其中我方選手將於5月11日在台北台科大、5月12日在高雄國際游泳池、5月14日在金門縣立游泳池三地舉辦選拔，計100隊200位選手，分為男A組14至35歲、男B組36歲至55歲，女生組14至55歲共三組，採兩人接力方式完成7000公尺泳距。

今年金廈泳渡將在21日從金門雙口海灘游向廈門椰風寨，各組取前20名頒發獎金，總獎金高達150萬元。

金門縣副縣長李文良表示，金門海上長泳去年首度改在習山湖海灣，海天一色的優美風景廣受泳士們好評，而今年更是增添了獎金制的競賽組、3小時不間斷的表演嘉年華與烈嶼鄉電瓶車行程遊覽，適合大人小孩共同報名，一覽烈嶼的好風光，帶給各地熱情奔赴而來的泳士們一段美好體驗。