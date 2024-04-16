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桌球／世界盃預賽首戰出師不利 陳思羽不敵香港選手

中央社／ 台北16日電
陳思羽世界杯預賽首戰敗北。資料照
陳思羽世界杯預賽首戰敗北。資料照

台灣桌球選手陳思羽今天在桌球世界盃女子組分組賽首戰面對香港選手朱成竹，僅拿下1局，最終以1比3落敗，明天將碰上中國球后孫穎莎。

今年在澳門舉行男、女子桌球世界盃採全新賽制，賽事分為2個階段，第1階段48名選手分成16組進行單循環賽，分組賽需打滿4局，取分組第1晉級淘汰賽，而第2階段採7局4勝制。

世界排名第38的陳思羽，分組賽首戰出戰排名第45的香港選手朱成竹，生涯5度交手，陳思羽雖以3勝2敗占上風，但最近一次今年2月在世界桌球團體錦標賽8強賽碰頭，陳思羽以1比3落敗。

陳思羽開賽無謂失誤過多，陷入3比6落後，儘管一度追成1分差，但未能再下一城，以7比11將首局拱手讓人。次局浪費10比8領先優勢，讓對手連搶4分超前，陳思羽以10比12再丟1局。

陳思羽第3局再錯失5比1領先大好機會，以9比11讓出，最終僅以11比8保住第4局。

陳思羽接受中央社記者訪問時坦言，面對關鍵分時，意識上還是不夠堅定。

陳思羽首戰輸球後，晉級情勢不妙，明天分組賽最終戰將面臨硬仗，對手將是中國球后孫穎莎，過去4度過招，陳思羽僅從對方手上拿下1局。

另一名台灣女將劉馨尹昨天以0比4敗給中國選手陳幸同後，今天以7比11、5比11、11比9、8比11輸給泰國選手帕拉南（Orawan Paranang），預賽以2連敗作收，無緣晉級。

談到這次賽制與以往不同，劉馨尹認為，每一分每一局都很重要，因為最後積分會從比較局數到計算得失分，決定分組排名。

桌球 陳思羽

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