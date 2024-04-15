快訊

外傳人選是他！具三優勢接衛福部長呼聲高 最快將於明日公布

桌球／單打世界盃 鄭怡靜預賽首戰4局全勝

中央社／ 台北15日電

台灣桌球女單一姐鄭怡靜今天在澳門舉行的ITTF桌球單打世界盃預賽首戰，面對埃及選手尤斯拉（Helmy Yousra），輕鬆以11比9、11比7、11比7、11比4過關，順利搶下4局的進帳。

今年的桌球單打世界盃預賽，每名選手對戰都須「打滿」4局，意味著每場比賽結果可能會是4比0、3比1、2比2等，而預賽排名則是比較選手拿下勝、負局數的多寡，以及相關對戰成績而定。

世界排名第11的鄭怡靜，賽前面對世界排名第85的尤斯拉交手過1次，是在去年的世界桌球職業大聯盟（WTT）果阿球星挑戰賽，當時鄭怡靜以3比1的局數獲勝。

雙方今天再度交手，鄭怡靜開賽正手拍狀況不錯，多次中、前台的殺球搶分到位，儘管比賽中段和對手拉鋸，但隨後鄭怡靜靠著反拍找回感覺後，在7比8落後時靠1波4比1攻勢收下。

第2局開賽鄭怡靜雖然一度以1比3落後，但隨後找到比賽節奏，回球角度都帶得很大，直接打出1波9比1的攻勢奠定勝基，最後以11比7連拿2局。

鄭怡靜在第3局開打後，靠著招牌的正手拍連續取分以8比3領先，不過接著下來，鄭怡靜幾個不太難回球發生失誤，被對手連趕4分，幸好鄭怡靜隨即回神又連拿3分收下第3局。

最後1局，鄭怡靜在雙方3比3平手時連得7分順利聽牌，尤斯拉雖然在3比6落後時喊暫停企圖破壞鄭怡靜節奏，但絲毫沒有作用，暫停過後還是一路挨打，最終讓鄭怡靜4局都獲勝。

教練鄭佳奇接受中央社訪問時說，第1場比賽還行，「我們就是穩穩地先找到比賽節奏也很有信心，怡靜狀態調整得還算不錯，先從預賽晉級再討論接下來的戰術。」

鄭怡靜在桌球單打世界盃預賽，和埃及的尤斯拉以及世界排名第29名的瑞典選手柏格斯川（LindaBergstrom）同組，有機會搶下分組第1晉級16強單淘汰賽。

大聯盟 桌球 鄭怡靜

延伸閱讀

桌球／單打世界盃 林昀儒預賽首戰3比1局數過關

桌球／拍下地主18歲新星 鄭怡靜WTT仁川站過頭關

桌球／林昀儒重回世界第6 鄭怡靜與李昱諄女雙登第3

桌球／大滿貫新加坡站摘銀 鄭怡靜／李昱諄創本季最佳

相關新聞

羽球／積分暴跌！戴資穎世界排名落居第5 周天成、林俊易都上升

我國一姊戴資穎上周在亞錦賽爆冷不敵日本好手大堀彩，本周世界排名積分大幅下滑，從9萬7036分降到9萬2736分，世界排名也從第3跌到第5。 西班牙前球后瑪琳（Carolina Marin）在歐錦

全中運／20日開幕！聖火今傳遞到基隆 謝國樑率隊迎接

今年全國中等學校運動會大會聖火，今天傳遞到基隆市，市長謝國樑出面迎接，並期許基隆代表隊成員發揮實力，在全中運獲得佳績。全...

全中運射擊／雲林縣林內國中趙佳葦 國男組10公尺空氣步槍破紀錄摘金

113年全國中等學校運動會射擊項目今天（15日）在桃園市龜山公西靶場進行國中組賽事，首先登場的男子10公尺空氣手槍項目決...

全大運／聖火引燃 楊勇緯勉勵學弟妹們要在全大運努力爭取佳績

創校63周年的台灣體大擔任今年的全國大專校院運動會的東道主，喊出「經典再現、活力無限」的標語，今天（15日）在台中市著名...

全中運軟網／台南市南寧高中摘取6金 建校60年禮物

113年全中運軟式網球會內賽經過4天激烈角逐，今天（15日）在台北市網球中心產生團體賽優勝名次後落幕，台南市南寧高中與台...

全中運跆拳道／桃園市平鎮高中巫少輔高男組80公斤級2連霸

113年全國中等學校運動會跆拳道今天（15日）在台北市立大學天母校區體育館繼續進行高男組、高女組對打，產生最後4面金牌後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。