桌球／單打世界盃 鄭怡靜預賽首戰4局全勝

台灣桌球女單一姐鄭怡靜今天在澳門舉行的ITTF桌球單打世界盃預賽首戰，面對埃及選手尤斯拉（Helmy Yousra），輕鬆以11比9、11比7、11比7、11比4過關，順利搶下4局的進帳。

今年的桌球單打世界盃預賽，每名選手對戰都須「打滿」4局，意味著每場比賽結果可能會是4比0、3比1、2比2等，而預賽排名則是比較選手拿下勝、負局數的多寡，以及相關對戰成績而定。

世界排名第11的鄭怡靜，賽前面對世界排名第85的尤斯拉交手過1次，是在去年的世界桌球職業大聯盟（WTT）果阿球星挑戰賽，當時鄭怡靜以3比1的局數獲勝。

雙方今天再度交手，鄭怡靜開賽正手拍狀況不錯，多次中、前台的殺球搶分到位，儘管比賽中段和對手拉鋸，但隨後鄭怡靜靠著反拍找回感覺後，在7比8落後時靠1波4比1攻勢收下。

第2局開賽鄭怡靜雖然一度以1比3落後，但隨後找到比賽節奏，回球角度都帶得很大，直接打出1波9比1的攻勢奠定勝基，最後以11比7連拿2局。

鄭怡靜在第3局開打後，靠著招牌的正手拍連續取分以8比3領先，不過接著下來，鄭怡靜幾個不太難回球發生失誤，被對手連趕4分，幸好鄭怡靜隨即回神又連拿3分收下第3局。

最後1局，鄭怡靜在雙方3比3平手時連得7分順利聽牌，尤斯拉雖然在3比6落後時喊暫停企圖破壞鄭怡靜節奏，但絲毫沒有作用，暫停過後還是一路挨打，最終讓鄭怡靜4局都獲勝。

教練鄭佳奇接受中央社訪問時說，第1場比賽還行，「我們就是穩穩地先找到比賽節奏也很有信心，怡靜狀態調整得還算不錯，先從預賽晉級再討論接下來的戰術。」

鄭怡靜在桌球單打世界盃預賽，和埃及的尤斯拉以及世界排名第29名的瑞典選手柏格斯川（LindaBergstrom）同組，有機會搶下分組第1晉級16強單淘汰賽。