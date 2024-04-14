全中運射擊／桃園市囊括4金 今天最大贏家

全中運射擊競賽進入第3天賽程，包括國、高中男女混雙項目，10公尺空氣手槍與10公尺空氣步槍賽程，共計頒發4面金牌，全由桃園市包辦，成為今天的最大贏家。

桃園市包括4金，分別是大崗國中在10公尺空氣手槍混雙、南崁國中在10公尺空氣步槍混雙、南崁高中在10公尺空氣步槍混雙、中壢家商在10公尺空氣手槍混雙。

國中組10公尺空氣手槍混雙金牌戰，由桃園市大崗國中劉志祥與廖可容，對上基隆市明德國中陳品岑與李孟桓爭奪，原本被看好的大崗國中搭檔，以16：8贏得金牌。大崗國中廖可容完成混雙「2連霸」，他的教練同時也是他的母親馬瑜梅也在旁送上祝賀，廖可容說：「這面金牌代表我的辛苦練習沒有白費。」

銅牌戰由基隆市明德國中陳妤慈與黃胤儒，出戰高雄市興仁國中尤韋樺與范以樂，雙方經過一陣激戰，明德國中最終以16：4拿下銅牌。

高中組10公尺空氣步槍混雙金牌戰，桃園市南崁高中陳星菲與吳學仲，對上新北市林口高中藍雅莉與楊子謙，南崁高中開賽後以6：0先取得大幅領先，不過林口高中並不氣餒比賽中4度追平，最終南崁高中靠著關鍵的2發獲勝摘金。

銅牌戰，由新北市光復高中陳妍卉與李英銓出戰台東縣東大體中的羅温佳怡與溫慶安，陳妍卉與李英銓最後以17：7勝出，拿下銅牌。