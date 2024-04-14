Red Bull BC One台灣大賽 亞運國手楊加力二連霸

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
楊加力蟬聯女子組冠軍，而吳定杰則成為史上最年輕的冠軍。圖／Red Bull提供
楊加力蟬聯女子組冠軍，而吳定杰則成為史上最年輕的冠軍。圖／Red Bull提供

被視為霹靂舞界「超級盃」的 Red Bull BC One，今天下午於台北CORNER MAX舉辦台灣大賽，現場超過500名觀眾與觀眾一同見證，最終由亞運國手B-Girl Jia Li（楊加力）完成二連霸，而年僅17歲的 B-Boy Jasper（吳定杰）則成為台灣史上最年輕的Red Bull BC One 冠軍，今天勝出的兩位冠軍將代表台灣前往巴西，爭取在12月7日於里約熱內盧舉行的Red Bull BC One 世界總決賽的最終席次。

去年台灣大賽的女子組冠軍楊加力8強戰起就取得評審的青睞。在B-Girl 四強賽時，楊加力贏過了去年的Red Bull BC One 亞軍許馥雅，成功晉級決賽。冠軍賽時，加力對上第四次參加 Red Bull BC One 台灣大賽、來自 Gearz Crew 的B-Girl Stitch。兩人在用盡全力大戰三回合後， 楊加力的流暢性、地板招數與音樂詮釋上的多樣變化獲得評審青睞勝出，強勢取得 Red Bull BC One B-Girl 冠軍二連霸。

Red Bull BC One 台灣冠軍楊加力於賽後分享，「去年獲得冠軍後做了很多基本功的練習，今天就是盡力發揮好自己的狀態、跟不同的好手同場過招。今天是一個重要的里程碑，在這個階段期許自己好好發揮能量，年底代表台灣到巴西繼續與世界各地的舞者交流。」

B-Boy 決賽更是強強對決，田家瑜一路下來能量強大，先發時展現精彩的地板動作；並在最終回B-Boy Ironchair展現單手炫技，將現場氣氛帶到最高潮，與對手吳定杰互動幽默。在全場的歡呼聲下，吳定杰持續展現創意與舞蹈技術，獲得評審的肯定，成為Red Bull BC One 台灣史上最年輕的B-Boy冠軍。

對於第二次挑戰Red Bull BC One 的吳定杰就得到了上國際殿堂的門票，他表示，「Red Bull BC One 的World Final 一直是我的夢想舞台，希望到巴西為台灣爭光。感謝家人、老師，我真的很幸運，這 7、8年間自學之外就是訓練，努力有訓練成效。」

一直把Red Bull BC One視為夢想舞台的亞運國手孫振則分享，「這個舞台就是唯一能證明自己的舞台，不管任何國家的選手只要到了這個舞台就會想要把自己做到最好。」至於提到與體育賽事的差異，孫振則是認為Red Bull BC One是為了自己而戰，而體育賽事則是為國家爭光。

自2004年開始舉辦的Red Bull BC One已吸引全球上萬名霹靂舞者參與，成為B-Boy和B-Girl的最高殿堂，這項嘻哈文化中的霹靂舞（Breaking）更成為2024年巴黎奧運正式比賽項目，吸引更多民眾關注這項運動文化。

亞運 台灣大賽 霹靂舞

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