羽球亞錦賽／不敵中國大陸組合 李哲輝／楊博軒4強止步摘銅

我國男雙組合李哲輝／楊博軒今天在羽球亞錦賽男雙4強賽遭遇世界排名第3名的中國大陸組合梁偉鏗／王昶，最終以17：21、17：21直落二敗下陣來，儘管無緣晉級決賽，但拿下銅牌仍創下兩人合拍最佳成績。

李哲輝／楊博軒這次亞錦賽一路過關斬將挺進到4強賽，成為我國史上第6組闖進到亞錦賽男雙4強的組合，其中最近一次就是去年「麟洋配」王齊麟／李洋以銅牌成績作收，不過今年兩人在8強賽就提前止步。

而今天4強賽李哲輝／楊博軒碰上過去3度交手吞下1勝2敗的中國大陸組合梁偉鏗／王昶，首局在一路落後的情況下，儘管一度追到14：14平手，但最終仍是讓對手以21：17先下一城；第二局中國大陸組合更是一度取得13：6的大幅領先，但李哲輝／楊博軒展現韌性再一次扳平比數，不過局末出現氣力放盡的狀況，再以17：21讓出勝利，止步於4強，並以銅牌成績作收，無緣追平陳宏麟／林祐瑯在2010年奪下銀牌的我國男雙史上最佳成績。