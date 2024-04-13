企業射箭／開幕戰彰銀射退衛冕軍寒舍 邱炳坤提2期許 

第6屆中華企業射箭聯賽今天在國立體育大學射箭場揭幕，會長邱炳坤強調，聯賽邁入第6年有兩個重要的意義，除了為國家培育新秀，讓台灣選手在國際舞台發光發熱，也透過宣傳、轉播，也讓外界了解國人相當適合射箭，這是非常好的心靈與競技運動。

本屆共有6支企業隊及中華民國射箭協會青年隊參賽，6支企業隊分別為，新北凱撒、新竹市愛山林、新濠建設、寒舍集團、台中銀行金隼以及彰化銀行，而上屆亞軍彰化銀行今天在開幕戰，以4：1擊敗上屆冠軍寒舍集團。

今年是彰銀加入聯賽第三年，其中，女將李彩綺跟著彰銀一起成長，從以前鮮少上場，到要爭取奧運門票，藉由聯賽持續突破自我，希望能完成五環夢想，對於今天開幕戰幫助隊伍拿下勝利，她表示，「因為我們有一些階段性目標，下一場比賽可能會去世界盃爭取奧運門票，所以就是最後檢視自己狀況，讓我有一點東西可以再進步。」

另外，今年2月中華企業射箭聯盟選秀會，資歷豐富的余冠燐被彰銀選中，成為「老菜鳥」，雖然他今天沒有上場，但也為隊伍帶來勝利。余冠燐目前主要工作是在高中擔任教練，他透露，原本今年沒有打算選秀，但在眾人的鼓勵下決定嘗試看看。

對於企業聯賽邁入第6年，會長邱炳坤表示，多年努力射箭運動能夠被企業看到、支持，因此更加的茁壯成長，同時也為國家培育新秀，讓選手在國際舞台上發光發熱。

邱炳坤表示，第二個重要的意義，就是聯賽舉辦過程中，也讓國人了解射箭運動其實是最適合國人參與，「射箭它需要穩定，它需要在心理上非常的沉著，同時要在無形的壓力中，展現自己最佳表現。」透過宣傳、轉播，慢慢地讓大家認識射箭其實是非常好的心靈和競技運動。