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企業射箭／開幕戰彰銀射退衛冕軍寒舍 邱炳坤提2期許 

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
奧運培訓隊李彩綺幫助彰化銀行在企業聯賽開幕戰擊敗上屆冠軍寒舍集團。圖／中華企業射箭聯賽提供
奧運培訓隊李彩綺幫助彰化銀行在企業聯賽開幕戰擊敗上屆冠軍寒舍集團。圖／中華企業射箭聯賽提供

第6屆中華企業射箭聯賽今天在國立體育大學射箭場揭幕，會長邱炳坤強調，聯賽邁入第6年有兩個重要的意義，除了為國家培育新秀，讓台灣選手在國際舞台發光發熱，也透過宣傳、轉播，也讓外界了解國人相當適合射箭，這是非常好的心靈與競技運動。

本屆共有6支企業隊及中華民國射箭協會青年隊參賽，6支企業隊分別為，新北凱撒、新竹市愛山林、新濠建設、寒舍集團、台中銀行金隼以及彰化銀行，而上屆亞軍彰化銀行今天在開幕戰，以4：1擊敗上屆冠軍寒舍集團。

今年是彰銀加入聯賽第三年，其中，女將李彩綺跟著彰銀一起成長，從以前鮮少上場，到要爭取奧運門票，藉由聯賽持續突破自我，希望能完成五環夢想，對於今天開幕戰幫助隊伍拿下勝利，她表示，「因為我們有一些階段性目標，下一場比賽可能會去世界盃爭取奧運門票，所以就是最後檢視自己狀況，讓我有一點東西可以再進步。」

另外，今年2月中華企業射箭聯盟選秀會，資歷豐富的余冠燐被彰銀選中，成為「老菜鳥」，雖然他今天沒有上場，但也為隊伍帶來勝利。余冠燐目前主要工作是在高中擔任教練，他透露，原本今年沒有打算選秀，但在眾人的鼓勵下決定嘗試看看。

對於企業聯賽邁入第6年，會長邱炳坤表示，多年努力射箭運動能夠被企業看到、支持，因此更加的茁壯成長，同時也為國家培育新秀，讓選手在國際舞台上發光發熱。

邱炳坤表示，第二個重要的意義，就是聯賽舉辦過程中，也讓國人了解射箭運動其實是最適合國人參與，「射箭它需要穩定，它需要在心理上非常的沉著，同時要在無形的壓力中，展現自己最佳表現。」透過宣傳、轉播，慢慢地讓大家認識射箭其實是非常好的心靈和競技運動。

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