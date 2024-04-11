羽球亞錦賽／林俊易晉8強 搶進奧運強碰奈良岡功大

台灣「左手重砲」林俊易今天在羽球亞洲錦標賽男子單打16強戰，以21比18、21比11擊敗印度一哥普蘭諾伊，挺進最終8強，接下來將對上日本好手奈良岡功大，有機會搶奧運門票。

根據世界羽球聯盟（BWF）最新排名，暫居奧林匹克運動會積分第18名的林俊易只要在中國寧波舉行、總獎金45萬美元（約新台幣1448萬元）的羽球亞錦賽挺進4強，獲得的積分就有機會躍升到第16名，能繼球員周天成之後，為台灣搶下第2張奧運羽球男單門票。

林俊易生涯首度對壘普蘭諾伊（Prannoy H. S.）卻毫無畏懼，首局開打後，林俊易就取得6比2領先，比賽後段雖被對手追成15比15平手，但林俊易再靠出色攻擊連得3分，如願先以21比18拿下。

第2局開打後林俊易雖以1比4落後，但逐漸掌握對手球路，直接一波8比1攻勢翻轉比分，11比8技術暫停後，林俊易越打越順，僅再讓對手拿到3分，以21比11巨大優勢收下比賽勝利。

不過，林俊易過去對戰世界排名第6的奈良岡功大，以1勝4敗略居下風，唯一勝利是去年馬來西亞大師賽，當時雙方的第2局打到30比29，最終花2小時才完賽，堪稱史詩戰役。

除林俊易，男雙「楊肉盧」楊博涵、盧敬堯，混雙楊博軒、胡綾芳都是2局不敵對手，止步16強。