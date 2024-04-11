羽球亞錦賽／續拚奧運門票！單打僅存希望林俊易退種子勇闖8強

寧波登場的羽球亞錦賽今天進行第3日賽程，我國「一哥」周天成和尋求連霸的「一姊」戴資穎相繼落馬，女單代表白馭珀和宋碩芸及男單「羽球王子」王子維也出局，單打僅存希望「左手重砲」晚間出賽終於傳回捷報，他以21：18、21：11力退世界排名第9、列男單第7種子的印度名將普拉諾（H. S. Prannoy），闖進8強。

亞錦賽是巴黎奧運積分截止前最後一站，也是世界排名19的林俊易爭取巴黎資格的最後機會，今天首度遭遇普拉諾，林俊易首局不曾嚐過落後滋味，儘管比數拉鋸，他在19：18時連搶2分，以21：18先下一城。

第二局林俊易5：5平手下連拿4分取得優勢，15：11時更以連拿6分攻勢結束比賽，以21：11迎接勝利。

首輪打到今天凌晨才出線的男雙「楊肉盧」組合盧敬堯／楊博涵，今天在第一球場壓軸上陣出戰世界排名第7的印尼前球王組合法賈（Fajar Alfian）／雷扎（Muhammad Rian Ardianto），首局「楊肉盧」一度握有7：6領先，但遭對手連拿7分逆轉，以17：21失掉首局。

第二局「楊肉盧」從10：16落後一路追到16：17，可惜沒能逆轉，以16：21止步第二輪，無緣加入「麟洋配」王齊麟／李洋和李哲輝／楊博軒的男雙8強行列。

和林俊易同時上陣的混雙組合楊博軒／胡綾芳，挑戰列第2種子的日本名將渡邊勇大／東野有紗沒能過關，以13：21、10：21敗陣；壓軸上場的女雙組合張淨惠／楊景惇面對列女雙第8種子的日本組合永原和可那／松本麻佑也以16：21、6：21出局，代表女單、女雙和混雙8強都沒台將代表。