羽球亞錦賽／2個局點遭大堀彩瓦解 戴資穎第二輪落馬無緣8強

3屆亞錦賽金牌得主、尋求連霸的我國「一姊」戴資穎，今天面對拿到巴黎奧運門票的日本「空靈女神」大堀彩，小戴首局雖一路領先，但20：18時兩個局點都遭瓦解，反遭對手連趕4分逆轉，最終以20：22、14：21敗陣，無緣8強。

小戴過去和大堀彩11度對陣取得10勝1敗絕對優勢，唯一輸球發生在去年杭州亞運，讓小戴尋求連霸提前夢碎。今天第12度碰頭，小戴開賽就連拿4分，加上大堀彩出現多次判斷失誤，9：6小戴發球時的長球也騙到大堀彩，讓小戴持續握有領先。

第一局後段大堀彩兩度追平，不過小戴18：18時連拿2分，先握有拿下局數優勢，但2個機會都沒把握，反讓大堀彩連下4分逆轉，以22：20搶下首局。

第二局大堀彩幸運球彈網而過，讓她取得3：2領先，進入技術暫停時也握有11：4優勢；小戴恢復比賽後試圖追分，一度追到12：14，但追分仍差一步，最終以14：21結束最後一次亞錦賽旅程。

亞錦賽是巴黎奧運積分截止前最後一站，寶島羽將共有4名女將進入女單會內賽、3人闖進第二輪，今天先登場的宋碩芸和地主好手何冰嬌大戰3局，可惜以8：21、22：20、16：21敗陣，接續上場的白馭珀以19：21、16：21不敵印尼東宗（Gregoria Mariska Tunjung），加上小戴遭逆轉，女單8強已沒台將代表。