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羽球亞錦賽／目標連登頒獎台 「麟洋配」退日將開紅盤

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
「麟洋配」王齊麟／李洋以直落2拍下日本對手古賀輝／齋藤太一。 圖／Badminton Photo提供
「麟洋配」王齊麟／李洋以直落2拍下日本對手古賀輝／齋藤太一。 圖／Badminton Photo提供

羽球亞錦賽今天在中國大陸寧波全面開戰，寶島羽將由「一哥」周天成開出紅盤，上屆打下男雙銅牌的「麟洋配」王齊麟／李洋也以直落2拍下日本對手古賀輝／齋藤太一，和提前晉級的李哲輝／楊博軒分闖男雙16強。

世界排名第10的「麟洋配」，過去和世界排名16的日本組合已交手5次，「麟洋配」取得4勝1敗領先，今天維持優勢，首局5：5後連拿2分就一路領先，以21：17先下一城。

第二局「麟洋配」再打出7：2開節優勢，李洋10：5時魚躍救球仍失分，讓日本組合連追2分，局末更被19：19追平，「麟洋配」仍穩住陣腳，儘管第1個賽末點失誤錯過，王齊麟重扣仍拿下第2個賽末點，最終在對手接發球失誤下以22：20迎接勝利。

羽球亞錦賽是巴黎奧運最後一場積分賽，中華羽將精銳盡出，共有19組台將在會內賽爭取晉級，其中男雙李哲輝／楊博軒原本抽到「籤王」，但印度球王組合謝提（Chirag Shetty）／蘭基雷迪（Satwiksairaj Rankireddy）退賽，讓李楊配兵不血刃晉級，也成率先前進16強的台將。

今天打頭陣的周天成碰世界排名17的地主翁泓陽，世界排名15的小天前半段和對手比數拉鋸，直到12：13時打出連拿7分攻勢拉開領先，以21：16先下一城，失去首局的翁泓陽接續就退賽，讓小天挺進第二輪。

女單世界排名29的宋碩芸是今天先在女單登場的台將，她以兩個21：12拍下印尼世界排名35的對手瓦爾達妮（Putri Kusuma Wardani）；尋求衛冕的我國「一姊」戴資穎接續也將上陣，對手是會外賽晉級的香港盧善恩。

黃金混雙葉宏蔚／李佳馨打頭陣首輪就遭遇世界排名第4的去年世錦賽金牌南韓組合蔡侑玎／徐承宰，過去4度對決兩組選手勝率各半，但寶島組合今天一路被壓制，以15：21、13：21敗陣；女雙許雅晴／林琬清和混雙張課琦／李芷蓁也落馬。

「麟洋配」王齊麟／李洋以直落2拍下日本對手古賀輝／齋藤太一。 圖／Badminton Photo提供
「麟洋配」王齊麟／李洋以直落2拍下日本對手古賀輝／齋藤太一。 圖／Badminton Photo提供

「麟洋配」王齊麟／李洋以直落2拍下日本對手古賀輝／齋藤太一。 圖／Badminton Photo提供
「麟洋配」王齊麟／李洋以直落2拍下日本對手古賀輝／齋藤太一。 圖／Badminton Photo提供

「麟洋配」王齊麟／李洋以直落2拍下日本對手古賀輝／齋藤太一。 圖／Badminton Photo提供
「麟洋配」王齊麟／李洋以直落2拍下日本對手古賀輝／齋藤太一。 圖／Badminton Photo提供

「麟洋配」王齊麟／李洋以直落2拍下日本對手古賀輝／齋藤太一。 圖／Badminton Photo提供
「麟洋配」王齊麟／李洋以直落2拍下日本對手古賀輝／齋藤太一。 圖／Badminton Photo提供

周天成 羽球 麟洋配

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