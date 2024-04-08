全中運跆拳道／國三包攬3金 林暐庭高中處女秀瞄準跨屆連霸

去年全中運完成國女組團體、個人、男女雙人賽3金的林暐庭，113年全中運升上高中，代表台北市育成高中的她將挑戰包攬3個項目金牌，她說：「競爭程度雖然不一樣，但我會表現出最好的一面，並以摘下3金為目標。」

林暐庭就讀台北市龍山國中期間表現出色，國中3年金牌從不落空，今年第4度參賽，她與學長陳孝澤再度搭檔，將在男女雙人賽力拚金牌，團體賽、個人賽也直指頒獎台最高位置。

「這次主要是心態的調整，高中生的技術、能力和穩定性都比國中生強，但我並不畏懼，鞭策自己不斷進步，當然還有許多努力的空間，像個人賽初賽太緊張，複賽就馬上改進。」林暐庭說。

教練李昆懿、張修銘表示，加上國二、國三兩屆，林暐庭期許自己能夠連續3屆全中運都奪下3金，且她實力、體能並不輸給高二、高三選手，而且能以延續國中時期的成績來自我期許，心理方面的成熟度也高於同年齡選手。

龍山國中今年男女雙人賽要尋求5連霸，國女組團體賽、個人賽則瞄準3連霸。

林暐庭和陳孝澤曾在前年國中組男女雙人賽摘金，本屆首度在高中組合作，仍然默契十足。陳孝澤前年也曾囊括國男組個人、團體與男女雙人賽3金，升上高中後去年並列男女雙人賽銅牌，今年重新與林暐庭搭檔，希望有機會摘下高中時期首金。

113年全國中等學校運動會跆拳道今天在台北市立大學天母校區體育館登場，首日進行國、高中組品勢預賽和複賽，一共10個項目，各個項目取前8名晉級明天決賽。