全中運輕艇／挑戰隊史6金紀錄 南港高中開紅盤

113年全國中等學校運動會今天在新北市大都會公園微風運河進行輕艇第二賽程，北市南港高中表現突出，有3人預賽取得分組第1，直接晉級明天決賽，教練余鑑紘低調的說：「希望女子組能取得突破，暫時先以去年全中運的4金為目標！」

國、高男子競速1000公尺單人C和K艇預、複賽今天在細雨紛飛中登場，預賽分成兩組，兩組第一直接晉級明天上午的決賽，下午複賽再選出4人晉級決賽。

2005年成立輕艇隊的南港高中，一開始是社團性質，2009年才成立校隊，起初以男選手為主，5年前才開始招收女將，如今有18男、8女陣容，訓練場地都在大佳河濱公園，距離學校車程約有15至20分鐘。

教練余鑑紘說：「當然很難跟其他縣市都已經有訓練中心來相比，但從早期還得等到漲潮才能爬石頭下水訓練，現在已經有碼頭和2個貨櫃供我們使用，而且在臺北市政府支持下讓我們能聘請西班牙外籍教練協助訓練。」

去年南港高中全中運斬獲4斤2銀6銅，僅次於102年全中運隊史最佳的6金，但去年摘下3金葉祐廷及2金簡楷勳都已經畢業，今年由去年全中運國男競速1000公尺K艇金牌謝家承升上高中部接棒。

今天謝家承就奪下高男K艇預賽第一，加上高男C艇蘇柏安和國男K艇劉宇迪，3人都以分組第一直接晉級明天決賽。

余鑑紘提到，團隊一直是做長遠規劃，像是去年全中運後，就開始把有潛力選手的分在同一組，強強刺激，進步很快，「以今年接棒的謝家承為例，成績就不比去年同期的葉祐廷差，像葉祐廷去年贏林晁均只有0.13秒，但今天上午預賽，謝家承就贏了林晁均超過4秒。」

雖然南港高中今年很有機會衝擊隊史最佳6金紀錄，但余鑑紘不想給隊員太大的壓力，「高男單人1000公尺K艇、高男雙人500公尺K艇和高男雙人1000公尺C艇，甚至是高女單人或者是4人K艇，都是我目前最看好的項目，但我們都不會跟選手談金牌，我們都以鼓勵選手，要能突破自己的極限，打敗昨天的你！」