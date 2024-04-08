高球／台灣業餘錦標賽首度移師高雄 15國選手參賽創新猷

2024年第31屆台灣業餘高球錦標賽明天將於高雄球場揭幕，共有15國、107位選手競技，其中外國選手打14國、41人，創下賽史新猷，且是首度移師高雄舉行。今天中華高協理事長王政松特別在歡迎晚宴以主人身份舉杯，預祝參賽選手比賽順利。

王正松表示，台灣業餘高球錦標賽自1990年開辦以來，一直都在北區舉行，他上任後已經分別在北、中、南區舉辦，對平衡全台各地的高爾夫運動付出具體行動，「今年首度移師高雄，也是第一次在南區舉行，非常感謝高雄市高爾夫委員會的大力支持，以及南部婦女會志工多達6、70人的全力投入。」

賽前餐會上，日本、南韓、越南、泰國、印尼、澳洲、紐西蘭、馬來西亞、緬甸、菲律賓、委內瑞拉、阿拉伯聯合大公國、新加坡、薩摩亞及地主台灣等15國選手分別上台亮相，先禮後兵，氣氛輕鬆。

今年賽事最大咖球星是目前世界業餘女子排名第29的南韓女將李孝松（Lee Hyosong），她在今年2月亞太女子高球錦標賽僅次於我國吳純葳，獲得亞軍，3月泰后盃亞太女子業隊際錦標賽榮獲個人第3，在名將如雲的韓國高壇排名女子業餘第3，僅次於金敏率與剛獲泰后盃個人第一的吳秀敏。

男子最佳世界排名為第131的越南阮安明（Nguyen Anh minh），他去年首度參賽曾在台北國華球場獲第5名。

我國男、女國家隊員除亞太球后吳純葳因國外賽事衝突，無法赴會，其餘6男、5女等11名國家隊員全數出席。男隊員以陳宣佾世界排名593最佳，其餘國家隊員依序是高隆睿、陳又勁、吳丞軒、黃凱駿、施友翔；女子國家隊員以陳宥竹世界業餘排名第242最佳，其餘四人依序是林潔恩、謝秉樺、林品杉和蔡宜儒。

與賽選手8日先以練習賽熟悉球場，並準備在9日的開幕戰大顯身手。中華隊教練宋定衡表示，高雄久未下雨，球道及果嶺既乾且硬，球的彈跳更甚，使原來就有難度的高雄球場更不受控，「誰的控球功力較佳，就掌握先機。」