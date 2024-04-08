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網球／球后謝淑薇領軍 中華隊金恩盃首戰強碰地主

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
謝淑薇賽前練球。圖／四維體育推廣教育基金會提供
謝淑薇賽前練球。圖／四維體育推廣教育基金會提供

2024年金恩盃亞大區一級賽明天將在中國長沙月亮島紅土公園點燃戰火，今天隊長會議抽出首日賽事對戰組合，中華隊第一天將對上本屆實力最強的「地主」中國隊，面對陣中5位球員全都在女單、女雙世界排名前60的對手，連續第3年擔任中華隊教練的何智仁表示，抱著學習的心態、努力爭取佳績。

金恩盃亞大區第一級共有6隊角逐，包括中華隊、紐西蘭、大洋洲、印度、南韓以及地主中國，5隊打單循環賽，每隊各打3場，賽制是「2單1雙」，前兩名晉級世界組升降賽，3、4名續留一級，最後兩名明年落入亞大區二級。

大會開賽前一天才會公布隔日的對戰，中華隊首戰將碰上地主中國。

金恩盃攸關奧運參賽資格，按照國際網總規定，參加奧運選手必須在奧運周期內，至少代表國家參加兩次2次金恩盃，這也是巴黎奧運前各國選手練兵最好的機會。中國隊這次精銳盡出，除了有女單世排第8、獲得今年澳網女單亞軍的中國一姊鄭欽文，還有「左右雙王」王欣瑜、王曦雨，以及世大運單打金牌郭涵煜。

中華隊這次由教練何智仁領軍，陣中也有8座大滿貫雙打冠軍、女雙「世界球后」謝淑薇坐鎮，還有杭州亞運女雙金牌詹皓晴，杭州女雙、混雙銀牌「小鋼砲」梁恩碩，成都世大運女單銀牌楊亞依，以及台英混血好手葛藍喬安娜。

中華隊教練何智仁說：「知道這次中國隊陣容是相當強大，頂尖選手在國際表現得也非常好，這次能交手對我們來說也是很好的學習機會。」

中華隊和中國過去一共交手12次，今年地主以8勝4敗佔上風，雙方最近一次對戰是2020年在杜拜的亞大一級，當時中國以直落3獲勝。

中華隊上一次擊敗中國是在2016泰國華欣的亞大一級，靠「網球精靈」張凱貞和謝淑薇拿下單打勝利，以2：1擊敗中國，最後獲得冠軍，取得角逐世界二組升降賽資格，接著升降賽再扳倒波蘭，首度闖進世界二組。

中華隊教練何智仁參加賽前隊長會議。圖／四維體育推廣教育基金會提供
中華隊教練何智仁參加賽前隊長會議。圖／四維體育推廣教育基金會提供

中華隊 張凱貞 謝淑薇

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