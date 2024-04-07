快訊

咋舌！美國商用不動產再爆雷 國銀OBU 2月獲利大減近9成

影／開車衝撞店面再「連開4槍」 17歲少年投案指尋仇：去年KTV喝酒遭毆

舉重／陳玟卉世界盃總和246公斤排第4 奧運門票到手

中央社／ 記者黎建忠台北7日電
新北市舉重好手陳玟卉。聯合報系資料照片／記者侯永全攝影
新北市舉重好手陳玟卉。聯合報系資料照片／記者侯永全攝影

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

在泰國普吉島舉行的舉重世界盃，今天進行女子71公斤級A組賽事，台灣好手陳玟卉以抓舉105公斤、挺舉141公斤、總和246公斤獲得第4名，奧運門票確定到手。

陳玟卉在上屆東京奧運拿下女子舉重64公斤級的銅牌，但今年巴黎奧運量級縮減，她原本的64公斤級遭到取消，因此只得投入71公斤級的行列，而賽前她的奧運排名以243公斤排在第8名（前10名取得奧運資格）。

這次泰國舉重世界盃的女子71公斤級組參賽人數爆炸，總共分為A、B、C、D四個組別，排在A組的陳玟卉，抓舉開把103公斤失敗，接著她將重量提升到105公斤順利過關，但最後1次試舉挑戰108公斤又失敗。

陳玟卉抓舉的105公斤，讓她在這個量級（4個組別）僅排在第15名，奧運資格出現危機；幸好，她在挺舉項目大爆發，儘管開把133公斤失敗，但隨後2次分別挑戰135、141公斤都順利過關，最終以246公斤拿到這個量級的第4名。

這次泰國舉重世界盃女子71公斤級前3名原本的奧運排名就排在陳玟卉之前，因此這場比賽結束後，陳玟卉奧運排名只會再往上升，加上4月28日排名公布前，已經不會再有國際賽，等於陳玟卉穩穩收下奧運門票。

舉重總教練林敬能在接受中央社記者訪問時表示，這次參賽，女子組包括方莞靈、郭婞淳、陳玟卉3人拿到滿額的門票，「表現和我們預料中的差不多，也算是順利達到標準，也特別感謝協會和國訓中心及運科中心的幫忙，才讓這些身上有傷的選手可以發揮到極限」。

根據國際舉重總會（IWF）公布的參賽資格，只要在4月28日後各量級奧運排名前10名，並且符合參賽場次要求的選手，就可取得巴黎奧運參賽門票，但每個國家在每個量級僅能派1人參賽，每個國家最多只能派出3男3女參加奧運。

陳玟卉今天在挺舉141公斤、總和246公斤，也雙雙打破台灣女子71公斤級的全國紀錄。

舉重 郭婞淳 陳玟卉

延伸閱讀

射擊／台灣射擊國手赴法移訓 當地市長關心台灣地震災情

余艾玟陳俞如拚奧運門票 步槍選手改練下午調時差

太美了！泰國徵兵現場仙氣爆表 「校園正妹、選美皇后」現身掀轟動

拳擊要續留洛杉磯奧運 國際奧會：由新國際組織接手

相關新聞

舉重／陳玟卉世界盃總和246公斤排第4 奧運門票到手

在泰國普吉島舉行的舉重世界盃，今天進行女子71公斤級A組賽事，台灣好手陳玟卉以抓舉105公斤、挺舉141公斤、總和246...

全中運輕艇／國三開始沒輸過 宜蘭小將吳亭儀寫雙料4連霸

從國三包辦全中運女子輕艇K1、C1艇雙金開始，宜蘭縣羅東高商小將吳亭儀就開啟連霸旅程，今天113年全中運輕艇首日淨水標桿...

運動舞蹈／全國總統盃彭詩云 成人單人A組標準舞PK戰搶金

113年度第23屆全國總統盃運動舞蹈錦標賽，今（7）日繼續進行第二天賽程，彭詩云終於擺脫老三的命運，一舉在成人單人A組標準舞PK戰搶下金牌，一吐兩天來的怨氣。 在成人A組標準舞，林立/謝汶芯毫無

桌球／WTT支線賽瓦拉斯丁站 馮翊新無緣拚男單冠軍

台灣桌球好手馮翊新今天在WTT支線賽瓦拉斯丁站男單4強賽，以16比18、11比7、10比12、1比11不敵香港一哥黃鎮廷...

高球／天氣影響澳洲女子菁英賽只打1回合 蔡佩穎並列冠軍

由澳巡賽、歐巡賽共同認證的澳洲女子高爾夫菁英賽，因受到天氣影響，原訂3天賽事只打完1回合，最終大會宣布由台灣好手蔡佩穎在...

健美健身／全國健身模特兒賽全程雙語進行 為申辦國際賽做好準備

中華民國健美健身協會昨、今天舉辦全國健身模特兒賽事，爭取國際賽在台灣舉辦的同時，協會也在賽事安排上提升國際競爭力，全程由...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。