桌球／WTT支線賽 馮翊新逆轉晉男單4強
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台灣選手馮翊新今天在世界桌球職業大聯盟（WTT）支線賽瓦拉斯丁站男單8強賽，在局數以0比2落後情況下，連追3局，以3比2逆轉擊敗盧森堡選手美拉德諾維奇，闖進4強賽。
在克羅埃西亞舉行的WTT支線賽瓦拉斯丁站，世界排名第93的馮翊新這次男單前3輪僅失1局、闖進8強，成為台將最後希望。
馮翊新今天碰上排名第157名的盧森堡選手美拉德諾維奇（Luka Mladenovic）陷入苦戰，首局以6比11讓出後，次局更在9比7領先情況下，被對手連追4分、以11比9拿下。
已無退路的馮翊新第3局調整好節奏，以11比6扳回一城後，第4局儘管錯過1個局點，仍以12比10搶下，成功延長戰線。
馮翊新決勝局在2比3領先情況下，以一波9比1攻勢關門，最終以11比4迎接勝利，接下來將與香港一哥黃鎮廷爭奪決賽門票。
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