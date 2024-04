響應運動促進發展與和平日 中華奧會邀選手共同宣導

▶▶▶不斷更新/0403花蓮大地震 完整新聞速報

中華奧會「運動促進和平委員會」邀請多位知名運動員,響應聯合國大會將每年的4月6日訂為「國際運動促進發展與和平日(International Day of Sport for Development and Peace, IDSDP)」,是用手比出P.E.A.C.E的英文字,展示運動員和奧林匹克運動如何透過運動積極為和平、健康、平等、包容和可持續的社會做出貢獻。

為響應「國際運動促進發展與和平日」並搭配國際Peace and Sport的White Card活動,中華奧會運動促進和平委員會特別邀請楊勇緯、楊俊翰、黃渼茜、卓承齊、鄭兆村、王子維、文姿云、莊佳佳、林郁婷、蘇麗文、陳毅帆、林昱堂、陳傑、劉文等知名運動好手參與,今年大專籃球聯賽四連霸的政大雄鷹隊莫巴耶、游艾喆、王凱裕、宋昕澔、吳志鍇,以及臺灣師大女籃隊陳昱潔、林佳蓉、林品妤、許絜晞、湯書純等人也共同宣導。

不同以往拿著白紙拍照的宣導動作,此次國際Peace and sport的White Card活動是用手比出P.E.A.C.E的英文字,第一種方式是邀請朋友(共5人),分別用手比出P. E.A.C.E的英文字;第二種方式是自己面對鏡頭,用手比出P.E.A.C.E的英文字。二種方式完成後,合併照片,再上傳至個人FB或IG,最後記得tag「#whitecard」、「#peaceandsport」、「#國際運動促進發展與和平日」、「#中華奧會運動促進和平委員會」關鍵字。

在4月6日國際運動促進發展與和平日這一天,中華奧會也期盼社會大眾能共襄盛舉,加入White Card活動,一齊透過網路傳遞運動的正能量,並以運動來消弭對立與仇恨,共同努力來增進社會和諧、促進世界和平。