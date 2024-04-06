聽新聞
test
0:00 / 0:00
響應運動促進發展與和平日 中華奧會邀選手共同宣導
▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報
中華奧會「運動促進和平委員會」邀請多位知名運動員，響應聯合國大會將每年的4月6日訂為「國際運動促進發展與和平日（International Day of Sport for Development and Peace, IDSDP）」，是用手比出P.E.A.C.E的英文字，展示運動員和奧林匹克運動如何透過運動積極為和平、健康、平等、包容和可持續的社會做出貢獻。
為響應「國際運動促進發展與和平日」並搭配國際Peace and Sport的White Card活動，中華奧會運動促進和平委員會特別邀請楊勇緯、楊俊翰、黃渼茜、卓承齊、鄭兆村、王子維、文姿云、莊佳佳、林郁婷、蘇麗文、陳毅帆、林昱堂、陳傑、劉文等知名運動好手參與，今年大專籃球聯賽四連霸的政大雄鷹隊莫巴耶、游艾喆、王凱裕、宋昕澔、吳志鍇，以及臺灣師大女籃隊陳昱潔、林佳蓉、林品妤、許絜晞、湯書純等人也共同宣導。
不同以往拿著白紙拍照的宣導動作，此次國際Peace and sport的White Card活動是用手比出P.E.A.C.E的英文字，第一種方式是邀請朋友（共5人），分別用手比出P. E.A.C.E的英文字；第二種方式是自己面對鏡頭，用手比出P.E.A.C.E的英文字。二種方式完成後，合併照片，再上傳至個人FB或IG，最後記得tag「#whitecard」、「#peaceandsport」、「#國際運動促進發展與和平日」、「#中華奧會運動促進和平委員會」關鍵字。
在4月6日國際運動促進發展與和平日這一天，中華奧會也期盼社會大眾能共襄盛舉，加入White Card活動，一齊透過網路傳遞運動的正能量，並以運動來消弭對立與仇恨，共同努力來增進社會和諧、促進世界和平。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言