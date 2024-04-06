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響應運動促進發展與和平日 中華奧會邀選手共同宣導

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
響應「國際運動促進發展與和平日」中華奧會邀請多位選手用手比出P. E.A.C.E的英文字。圖／中華奧會提供
響應「國際運動促進發展與和平日」中華奧會邀請多位選手用手比出P. E.A.C.E的英文字。圖／中華奧會提供

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中華奧會「運動促進和平委員會」邀請多位知名運動員，響應聯合國大會將每年的4月6日訂為「國際運動促進發展與和平日（International Day of Sport for Development and Peace, IDSDP）」，是用手比出P.E.A.C.E的英文字，展示運動員和奧林匹克運動如何透過運動積極為和平、健康、平等、包容和可持續的社會做出貢獻。

為響應「國際運動促進發展與和平日」並搭配國際Peace and Sport的White Card活動，中華奧會運動促進和平委員會特別邀請楊勇緯、楊俊翰、黃渼茜、卓承齊、鄭兆村、王子維、文姿云、莊佳佳、林郁婷、蘇麗文、陳毅帆、林昱堂陳傑、劉文等知名運動好手參與，今年大專籃球聯賽四連霸的政大雄鷹隊莫巴耶、游艾喆、王凱裕、宋昕澔、吳志鍇，以及臺灣師大女籃隊陳昱潔、林佳蓉、林品妤、許絜晞、湯書純等人也共同宣導。

不同以往拿著白紙拍照的宣導動作，此次國際Peace and sport的White Card活動是用手比出P.E.A.C.E的英文字，第一種方式是邀請朋友（共5人），分別用手比出P. E.A.C.E的英文字；第二種方式是自己面對鏡頭，用手比出P.E.A.C.E的英文字。二種方式完成後，合併照片，再上傳至個人FB或IG，最後記得tag「#whitecard」、「#peaceandsport」、「#國際運動促進發展與和平日」、「#中華奧會運動促進和平委員會」關鍵字。

在4月6日國際運動促進發展與和平日這一天，中華奧會也期盼社會大眾能共襄盛舉，加入White Card活動，一齊透過網路傳遞運動的正能量，並以運動來消弭對立與仇恨，共同努力來增進社會和諧、促進世界和平。

宋昕澔 林昱堂 陳傑

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