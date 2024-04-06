聽新聞
test
0:00 / 0:00
全大運／台體大暌違20年再度承辦 吉祥物捷駱登玉山
▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報
113年全國大專校院運動會即將於5月4日開幕，近日承辦方國立台灣體育運動大學籌備處也完成各項賽事抽籤，15日將在台中公園湖心亭舉行聖火引燃儀式，賽事獎牌的設計和全新形象的吉祥物也順勢亮相。
今年全大運賽事獎牌亮相，外型以本次大會標誌的設計作為主體，金銀銅牌都搭配上象徵台體的藍色線條，看起來充滿設計感，打破印象中傳統獎牌圓形的樣貌，大膽又創新。
獎牌結合主logo設計理念，以流暢的線條作為主體，營造出跑道上奔馳的速度感，環繞的模樣不只象徵著台體大體育場環狀的模樣，對稱的擺放也代表著無限的意涵，向上延伸的線條也如聖火般熊熊燃燒，將運動員的熱血展現的淋漓盡致。
暌違20年再次承辦全大運，台灣體大也推出全新吉祥物捷駱（Jet Rock），以代表台體的駱駝精神作為發想，將堅強勤奮、術德兼修的美德藉由本屆全大運發揚光大。
帶著運動家精神的捷駱也搶先跟上台體休閒系的腳步，在地震前，由該校休閒系主任王伯宇所帶領的團隊，一起征服玉山並站在主峰的頂點上向大家打招呼。
全大運首項賽事手球將於4月18日起在台體大體育館開賽，本屆一共舉辦21項賽事，23日在手球場將產生本屆賽會第一面金牌。開幕典禮訂在5月4日在台體田徑場舉行，5月8日閉幕。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言