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全大運／台體大暌違20年再度承辦 吉祥物捷駱登玉山

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
全大運吉祥物捷駱登上玉山。圖／台體大提供
全大運吉祥物捷駱登上玉山。圖／台體大提供

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113年全國大專校院運動會即將於5月4日開幕，近日承辦方國立台灣體育運動大學籌備處也完成各項賽事抽籤，15日將在台中公園湖心亭舉行聖火引燃儀式，賽事獎牌的設計和全新形象的吉祥物也順勢亮相。

今年全大運賽事獎牌亮相，外型以本次大會標誌的設計作為主體，金銀銅牌都搭配上象徵台體的藍色線條，看起來充滿設計感，打破印象中傳統獎牌圓形的樣貌，大膽又創新。

獎牌結合主logo設計理念，以流暢的線條作為主體，營造出跑道上奔馳的速度感，環繞的模樣不只象徵著台體大體育場環狀的模樣，對稱的擺放也代表著無限的意涵，向上延伸的線條也如聖火般熊熊燃燒，將運動員的熱血展現的淋漓盡致。

全大運獎牌。圖／台體大提供
全大運獎牌。圖／台體大提供

暌違20年再次承辦全大運，台灣體大也推出全新吉祥物捷駱（Jet Rock），以代表台體的駱駝精神作為發想，將堅強勤奮、術德兼修的美德藉由本屆全大運發揚光大。

帶著運動家精神的捷駱也搶先跟上台體休閒系的腳步，在地震前，由該校休閒系主任王伯宇所帶領的團隊，一起征服玉山並站在主峰的頂點上向大家打招呼。

全大運首項賽事手球將於4月18日起在台體大體育館開賽，本屆一共舉辦21項賽事，23日在手球場將產生本屆賽會第一面金牌。開幕典禮訂在5月4日在台體田徑場舉行，5月8日閉幕。

全大運 田徑 聖火

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