網球／首戰金恩盃 葛藍喬安娜期待與偶像謝淑薇當隊友

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台英混血女網好手葛藍喬安娜近日返台為個人生涯首場金恩盃賽事進行備戰，今天她出席聯名產品贊助記者會時也分享即將代表台灣出賽的心情，她表示與這次金恩盃隊友都已經認識很多年，其中謝淑薇更被她視為偶像，期待能攜手隊友代表台灣打出好成績，爭取晉級11月總決賽升降賽的門票。

即將在8日於中國大陸長沙登場的金恩盃亞大區一級賽事，我國今年派出謝淑薇、葛藍喬安娜、楊亞依、詹皓晴、梁恩碩攜手出擊，其中近年多在英國訓練的葛藍喬安娜，也在近日返台提前適應亞洲的氣候與紅土場地，沒想到返台第一個早晨就在高雄遇到403大地震，來到台北訓練後也因為飯店損壞問題必須臨時更改落腳處。

在今天出席個人聯名產品贊助記者會時，葛藍橋安娜就透露，返台第一天原本希望能夠睡晚一點，不過卻遇到地震，「當時我還有點迷迷糊糊，不知道發生什麼事情，之後預定的飯店也因為天花板漏水必須臨時更換。」

明天葛藍喬安娜也將前往長沙首度代表中華隊出戰金恩盃，今天上午她也與國體大男網好手蘇鈺翔相約在台大練球，並獲得蘇鈺翔的讚賞，蘇鈺翔說：「因為過去我都是跟職業男子選手或是體大學弟一起練，很少跟女選手打，一開始以為她球會比較輕或是飄，沒想到球質真的很重，如果稍微分心就會被她擊倒，不愧是兼具美貌與實力的選手。」

談到將繼杭州亞運後再度披上國手戰袍出賽，葛藍喬安娜坦言相當期待，並認為中華隊確實有爭取前2名晉級11月總決賽升降賽的實力，「跟這次的隊友都認識滿久的，大家都會互相幫忙、鼓勵，尤其淑薇一直都是我的偶像，很幸運能夠跟他成為隊友。」

金恩盃將於8至13日在長沙紅土球場舉行，我國將與地主中國大陸、印尼、南韓、紐西蘭和大洋洲聯隊展開循環對抗，戰績最佳的前2隊將能晉級11月的總決賽升降賽，至於戰績最後的兩隊將落入亞大區二級。