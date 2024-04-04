快訊

日職／我愛台灣！讀賣巨人捐款千萬日圓 支援地震災區

桌球／已獲巴黎奧運混雙席次 林昀儒陳思羽退出資格賽

中央社／ 新北4日電
林昀儒與陳思羽（左）已獲巴黎奧運混雙門票。圖／取自WTT官網 張哲郢
林昀儒與陳思羽（左）已獲巴黎奧運混雙門票。圖／取自WTT官網 張哲郢

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

台灣「桌球一哥」林昀儒原訂下週與搭檔陳思羽參加巴黎奧運混雙資格賽，只是世界排名高居第5的兩人，已在參賽安全名單內，加上後續賽程密集，因此決定退賽。

巴黎奧運桌球參賽規定，混雙僅16組參賽名額，今年5月7日當週混雙世界排名前5的組合將可直接取得奧運門票，每個國家僅限1組參賽。

中國在去年亞洲桌球錦標賽混雙奪冠，已提前取得資格，而中國另有兩組混雙世界排名前5的組合將被剔除，因此林昀儒與陳思羽取得奧運混雙入場券應不是問題。

近期表現亮眼的林昀儒，除在世界桌球團體錦標賽扛起一哥重任，與老將莊智淵、19歲小將高承睿攜手摘下平隊史紀錄的銅牌，日前又在世界桌球職業大聯盟（WTT）大滿貫賽新加坡站挺進男單4強，目前排名世界第6，有望再度踏上奧運殿堂。

林昀儒昨天受訪時透露，接下來的比賽非常多，每戰也都很重要，先專注把這些比賽打好。

林昀儒原訂下週與搭檔陳思羽前往捷克參加巴黎奧運混雙資格賽，不料在國際桌球總會（ITTF）官網上，兩人籤表狀態卻顯示為WDN（退賽）。

台灣隊總教練吳文嘉接受中央社採訪時透露，暫居世界排名第5的林昀儒、陳思羽，基本上已取得奧運的參賽資格，加上兩人接下來還得參加澳門世界盃、WTT沙烏地阿拉伯大滿貫等賽事，因此決定放棄混雙資格賽。

林昀儒 桌球 陳思羽

延伸閱讀

中職／林昀儒為悍將開球 獅領隊蘇泰安化身粉絲

桌球／林昀儒遭馬龍逆轉 無緣WTT仁川賽4強

桌球／林昀儒擊敗韓國張禹珍 晉WTT仁川冠軍賽8強

桌球／林昀儒直落3過關 WTT仁川站開紅盤

相關新聞

桌球／已獲巴黎奧運混雙席次 林昀儒陳思羽退出資格賽

台灣「桌球一哥」林昀儒原訂下週與搭檔陳思羽參加巴黎奧運混雙資格賽，只是世界排名高居第5的兩人，已在參賽安全名單內，加上後...

舉重／世界盃胡俊祥第8 台灣還有3人拚奧運門票

在泰國普吉島舉行的舉重世界盃，台灣男子好手胡俊祥在67公斤級A組出賽，結果以總和270公斤獲得第8，接下來還有陳玟卉、羅...

高球／奧古斯塔女子業餘高球賽 吳純葳首日表現不佳

2024奧古斯塔女子業餘錦標賽今天進行首回合，台灣唯一參賽的高球好手吳純葳表現不佳，全場抓2博蒂、吞4柏忌外帶2次雙柏忌...

台南國際龍舟錦標賽最高獎金30萬 4月8日起開放報名

台南國際龍舟錦標賽6月6日至6月10日將在台南運河登場，4月8日起開放報名至4月22日止，最高獎金30萬元，體育局歡迎各...

UFA／延長賽退北市大 台體大奪冠送教頭趙榮瑞最好退休禮

112學年度UFA大專足球聯賽男生組第一級壓軸戰今天上演，台體大延長賽靠著施靖堂頭槌破網，最終以2：1力退台北市大，冠軍...

舉重世界盃／挺舉2把完表情怪怪......郭婞淳第5名作收

巴黎奧運舉重資格賽之一的世界盃，3月31日到4月11日在普吉島登場，我國「舉重女神」郭婞淳今天在女子59公斤級A組登場，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。