高球／奧古斯塔女子業餘高球賽 吳純葳首日表現不佳

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2024奧古斯塔女子業餘錦標賽今天進行首回合，台灣唯一參賽的高球好手吳純葳表現不佳，全場抓2博蒂、吞4柏忌外帶2次雙柏忌，繳出高於標準6桿的78桿、暫時並列在第69名。

現年19歲的吳純葳，靠著今年2月拿到亞太業餘錦標賽冠軍，而獲得這次奧古斯塔女子業餘錦標賽的參賽資格；此外，她還獲得美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）5大賽當中英國女子公開賽、愛維養錦標賽、雪佛龍錦標賽的參賽機會。

首度參賽的吳純葳表現不如預期，下場後前9洞吞了3個柏忌、2次雙柏忌，並且沒有任何博蒂進帳。

直到轉場後在標準4桿的第13洞，吳純葳才順利抓下首回合的第1個博蒂，隨後在第17洞的3桿洞又進帳1博蒂，只可惜收尾的第18洞又吞下柏忌。

吳純葳在接受主辦單位訪問時表示，過去都只能在電視上看到奧古斯塔球場，「這次終於親身來到這裡，我希望自己能好好享受比賽氛圍，感受和這些業餘好手對抗的經驗。」

從2019年創辦的奧古斯塔女子業餘錦標賽，每年都固定72人參賽，賽制為54洞比桿賽，前2回合在奧古斯塔旁的冠軍隱居地高爾夫俱樂部（ChampionsRetreat Golf Club）進行，最後回合取30人晉級，才會真正前進奧古斯塔國家俱樂部開打。

奧古斯塔國家俱樂部同時也是美國男子職業高爾夫協會（PGA）年度4大賽中，最具聲望的美國名人賽舉辦場地。

奧古斯塔女子業餘錦標賽首回合由來自蘇格蘭的20歲好手達林（Hannah Darling），以低於標準6桿的66桿單獨位居領先，這也是她業餘生涯連續第3年參賽。