全中運／不受強震影響 南市復興摘校史韻律體操首金

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台南市復興國中張淮均、楊芷甯、張喻婷、張喻涵、薛愷繗5位同學，今天在113年全國中等學校運動會韻律體操賽，展現絕佳的默契，擊敗其他3所參賽學校，贏得校史第一面全中運韻律體操團體全能金牌。

由於團體全能賽，每隊至少要有5人同時上場才能參賽，所以高中組可參賽隊數不足無法比賽，國女組雖有17隊參與成隊競賽，但也只有台南復興國中、後甲國中、桃園市龍潭國中、高雄市中正高中國中部4校報名參賽。

4校選手今天上午7點50分抵達台北體育館，正準備暖身練習時，發生芮氏規模7.2級地震，大會工作人員緊急疏散選手、教練至場外空曠處，在恢復供電、確認場館安全無虞後，9點才再度開放選手入場練習，比賽則順延1小時，直到11點才正式比賽。台北市政府副秘書長林哲宏，上午也蒞臨台北體育館，關心參賽選手與教練及全體工作人員的安全，之後還充當觀眾替選手加油。

今天的團體全能競賽，比「5環」、「10棒」兩個項目，上場的5名選手必須依序持「環」、「2支棒」在2分30秒內展現相同難度的動作，復興國中在「5環」拿下23.050分、「10棒」拿下19.167分，以總分42.217超越龍潭國中的40.050分，勇奪金牌。

復興國中教練陳世卿說：「半個月前的亞青國手選拔賽，復興國中的小朋友們只會說別人『厲害哦！』，沒有感覺自己也很厲害，看到大場面就害怕。」她覺得台南的孩子太安逸了，企圖心沒有很強烈，所以就叫金牌教練郭甯亞幫忙看學生，因為她比較兇，小朋友們皮就繃得比較緊。

「我們這批孩子有3個是國一、2個是國二，身體條件不錯，明年輪到台南舉辦全中運，要負起衛冕責任。」陳世卿說，台南市的韻律體操有一個完整的體系，從台南東光與復興國小及復興與後甲國中、長榮高中一脈相承，培育在地選手和自己的教練、防護員。

張喻婷在比賽時掉手具，她在聽到宣布奪得金牌時，壓力突然釋放大哭不止，她哭著說：「努力太多太多，終於有所回報。我們在藝術方面表現最好，因為黃心蒂老師內容編得好。」張喻涵表示，每天都練到很晚才能吃便當，這一切都值得。