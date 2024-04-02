UVL／決賽明燃戰火 210剛果長人、旅日名將張育陞吸睛

112學年大專排球聯賽（UVL）公開一級決賽明天將在台北市立大學體育館點燃戰火，今年男子組話題性十足，挑戰3連霸的中原大學除世大運國手李尼希米，新賽季還有210公分的剛果外籍生艾力加入，彰化師大則有旅日中華隊國手張育陞回歸，助隊挑戰中原霸業。

中原教練陳克舟不諱言，鶴立雞群的艾力加入，為球隊挑戰連霸再添助力，「他高度在那，活動力也好，對台灣排球是很好的刺激。」

陳克舟提到，中原和菲律賓的大學有固定交流，艾力學長就是效力菲律賓大學，從中牽線才有艾力的加入，下學年或許還會有更多外籍生面孔披上中原戰袍；艾力也有歸化台灣的意願，中原也有轉達給中華排協，未來或許能讓中華隊增添不同力量。

UVL公開一級決賽一連舉行3日，明天首日由複賽成績3到6名率先進行交叉對戰，勝隊晉級4強，後兩日分別進行4強賽和冠軍戰、季軍戰。

今年男子組6強都是上屆班底，分別是台灣師大、中原大學、彰化師大、國北教大、陽明交大及台灣體大皆順利晉級；女子組包括尋求連霸的「地主」北市大、台灣師大、中正大學、高雄師大、國立體大及去年公開二級奪冠的清華大學。