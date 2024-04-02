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羽球／戴資穎和麟洋配確定進軍巴黎奧運 男單3好手仍有懸念

聯合新聞網／ 綜合報導
戴資穎。 歐新社
戴資穎。 歐新社

亞洲錦標賽9日開打，這是巴黎奧運羽球積分賽最終站。我國女單一姊戴資穎、男雙李洋／王齊麟、混雙葉宏蔚／李佳馨確定進軍巴黎奧運；男單周天成林俊易則有懸念，將以亞錦賽成績決定。

戴資穎共有9萬2736分巴黎奧運積分，暫居第4，確定繼里約和東京後，三度登上奧運殿堂。世界排名方面，戴資穎本周仍是世界第3，積分9萬7036分，日本好手山口茜以9萬5317分緊追在後，西班牙前球后瑪琳（Carolina Marin）9萬1099分排第5。

戴資穎曾在2017、2018和2023年在亞錦賽女單摘金，這次她是否能守住第3的位置，要看山口茜的表現。山口茜去年亞錦賽止步4強，本屆只要打進決賽，世界排名積分就會超越小戴，重返世界第3。

東京奧運奪男雙金牌李洋／王齊麟奧運參賽積分以7萬358分暫居第10，假設李哲輝／楊博軒亞錦賽搶下金牌，積分也只有70174分，無法超越李洋／王齊麟，因此麟洋配確定進軍巴黎奧運，尋求衛冕。

混雙葉宏蔚／李佳馨的巴黎奧運積分6萬3120分排名12，確定首次站上五環殿堂。

男單有機會獲得2席，林俊易以5萬7286分排第18，想拿到奧運門票就要爭奪第16名，必須超越中國翁泓陽，條件是林俊易在亞錦賽殺進4強，翁泓陽16強前出局。王子維目前積分5萬2710分，雖進軍奧運機率尚未歸零，但必須在亞錦賽搶下金牌才有機會。

周天成以6萬2498分積分排第14名，雖尚未鎖定門票，但只要在亞錦賽保持一定競爭力，被後方選手超車機率不大。

2024巴黎奧運 周天成 戴資穎 林俊易 王子維 麟洋配

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