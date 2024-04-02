桌球／WTT支線賽 李昱諄奪桌球女單亞軍

台灣選手李昱諄今天凌晨在世界桌球職業大聯盟（WTT）奧托切克站女單冠軍賽，搶下首局後，連丟3局，以1比3敗給韓國新星朴佳賢，以亞軍作收，但已是生涯在WTT女單賽事最佳成績。

世界排名第58李昱諄這次出征在斯洛維尼亞舉行的WTT支線賽奧托切克（Otocec）站，連過5關，不僅在8強賽擊敗3月剛在貝魯特1站支線賽封后的60歲華裔盧森堡老將倪夏蓮，還在4強賽以直落3橫掃自家人簡彤娟，搶下生涯首張女單決賽門票。

李昱諄過去曾與女雙搭檔鄭怡靜在WTT攜手奪冠，但闖進女單冠軍賽則是第一次，這次碰上16歲韓國新星朴佳賢（Park Gahyeon，音譯）。

李昱諄首局在5比3領先情況下，拉出5比0攻勢，面對對手連續化解2個局點，李昱諄穩住陣腳、以11比5先下一城。

李昱諄次局開局陷入0比4落後，儘管一度扳平，但未能逆轉，讓對手趁機以11比6扳回一城，後續2局也未有太多機會，各以3比11、7比11落敗，無緣冠軍。