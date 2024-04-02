企排／跨日連拿6局 極速超跑雙冠

成軍6年的極速超跑排球隊，企業排球聯賽19年先奪下例行賽冠軍，總冠軍賽第2戰更瓦解對手台北鯨華隊3個「冠軍點」，逆轉將戰線延長到昨天決勝第3戰，最終以直落3拍下鯨華，完成例行賽、總冠軍賽「雙冠」目標，讓指標球星「阿非」陳菀婷哭紅眼。

極速超跑例行賽打下龍頭，但3戰2勝制的總冠軍賽輸掉首戰，前天第2戰又連失2局，第4局更以21：24落後衛冕軍鯨華，但全隊展現韌性，最終演出「輸2贏3」逆轉勝；昨天延續氣勢，跨日連拿6局，讓塞爾維亞籍執行教練雷里奇直呼是「完美賽季」，「大眼妹」陳怡如也感性說，退役前能完成包辦雙冠目標，選手生涯無憾。

34歲陳怡如是極速超跑最資深成員，季前就已決定企排19年打完掛球鞋，最後一季選手生涯能實現加入極速超跑時的奪冠承諾，她形容總冠軍賽第2戰驚奇逆轉，是沒人寫得出的劇本，也給球隊一劑強心針，「退休前有這場球，未來我能用這樣精神面對每一次逆境。」

陳怡如和小一歲的「阿非」從台師大時期就當隊友，合作長達14年；陳怡如確定退休，2017年台北世大運爆紅的「阿非」昨天被問到下一步，數度淚崩，她紅著眼說：「完全沒想過能拿冠軍，很謝謝大家一起撐下去。覺得（球員生涯）差不多了吧，但又捨不得這舞台。」

男子組冠軍戰只打2戰就結束，衛冕軍連莊擊敗屏東台電，寫下隊史首度2連霸。