世壯運侯友宜邀搭擋羽網雙打 蔣萬安回絕理由超狂..

亞洲首度舉辦的世界壯年運動會將於明年5月雙北登場，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜今天同台出席宣傳活動，要號召企業響應力挺。蔣侯今都表示會報名，甚至侯友宜也當場邀請蔣萬安一起搭擋，至於搭擋什麼項目？侯很有信心地說「看你啊，網球、羽毛球、雙打也可以什麼都可以」；蔣萬安竟回「這些我擅長的，先不要好了」，對於是怕？還是狂？也讓侯友宜狂笑好幾聲。

目前世壯運的報名狀況，包括田徑、高爾夫、輕艇馬拉松等熱門項目等報名額滿，上周還增加名額。蔣萬安，侯友宜今天難得同台，媒體問兩人，是否已經報名世壯運了？蔣萬安說，他應該會報名，至於報哪一個項目，目前都還在瞭解。同仁有建議他幾個項目，但先賣個關子。屆時也會聽聽市民朋友們建議，看參與哪一個項目，真的能夠帶動整個運動的發展以及風氣。

侯友宜則說，他個人一定會參加，新北市政府則是會有團隊參加，不管是在田徑的接力比賽，或是棒球賽一定會參加，甚至還有當場邀蔣萬安一起搭擋，蔣問侯要什麼項目？侯友宜超有自信地說「看你啊，網球、羽毛球、雙打也可以什麼都可以」，蔣則回「這些我擅長的，先不要好了。」

侯友宜說，反正大家就是交朋友，讓世界可能看得到雙北以及全台灣是一個運動非常好的一個國家。

由於今天雙北市長難得同台，近期從大火濃煙惡臭、剴剴案、到最近的寶林案，都是雙北要一起面對的，媒體也問蔣侯，有沒有要對對方說的話?蔣萬安說，雙北一直都是密切合作，要面對各項的問題，都積極面對勇於任事，面對問題、解決問題；侯則說，同樣的道理，雙北市是一個共同生活圈，所有事情一定會有連帶關係。大家彼此不管發生在哪個地方，能夠全力的、積極的密切合作，解決人民的問題，同時也會跟中央一起共同面對。

至於今天的世壯運宣傳，蔣萬安、侯友宜現場一同體驗木球運動，明年舉辦的世壯運競賽項目多達35項，場館遍及北台六縣市，主要是為鼓勵世界各地喜愛運動的壯年參與，預計將吸引110個國家、國內外約4萬名好手參與，將帶來台灣消費力，並創造高觀光效益。