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全中運／20日開幕 盧廣仲開唱

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導
全中運開幕典禮後接著舉辦選手之夜，由黃豪平、焦凡凡、陳意涵等人擔任主持人，演唱歌手為五堅情、盧廣仲（圖）、陳忻玥、陳華。圖／添翼創越提供
全中運開幕典禮後接著舉辦選手之夜，由黃豪平、焦凡凡、陳意涵等人擔任主持人，演唱歌手為五堅情、盧廣仲（圖）、陳忻玥、陳華。圖／添翼創越提供

北市暌違12年再度主辦全中運，4月20日將在小巨蛋舉行開幕式。開幕式及緊接著選手之夜，將邀台灣歌星、團體開唱，今天中午12點開放民眾至KKTIX官網免費索票。至於明年世壯運將在大巨蛋舉辦開幕式，目前世壯運報名狀況踴躍，包括田徑、輕艇馬拉松、高爾夫等報名額滿。

教育局說，全中運開幕典禮後接著選手之夜，將由黃豪平、焦凡凡、陳意涵等人擔任主持人，演唱歌手為五堅情、盧廣仲、陳忻玥、陳華。今年全中運更首創與Uber/Uber Eats合作，賽會期間在場館輸入優惠序號「113全中運」訂餐可享2次8折優惠，單筆消費最高抵100元；Uber於競賽場館範圍內，上、下車享5趟8折優惠，單趟最高抵100元。

教育局表示，為鼓勵學生進場觀賽，響應淨零排碳政策，全國首創運動賽會無紙化數位集章活動，北市國、高中學生持數位學生證於場館入口處刷卡後，觀賽即可累計點數兌換獎品。

前天台北大巨蛋迎來首場中職開幕戰，吸引逾2.8萬人觀看，創下中職例行賽最高票房，北市副市長李四川到場開球，並透露明年世壯運將在大巨蛋舉行開幕。

李四川表示，市長蔣萬安上任後，重視體育發展，將打造運動之都作為施政願景，大巨蛋的啟用對於台北市是很重要里程碑，至於世壯運的報名狀況，體育局表示，即日至4月17日前報名，享7折優惠，現階段報名狀況踴躍，田徑、輕艇馬拉松、高爾夫等項目報名額滿。

全中運 北市 大巨蛋 盧廣仲 馬拉松

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